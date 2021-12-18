اليوم السابع
Ads
السبت، 18 ديسمبر 2021 11:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة والصغرى بوسط سيناء 2 تحت الصفر

السبت، 18 ديسمبر 2021 10:21 م
الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة والصغرى بوسط سيناء 2 تحت الصفر الأرصاد
رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد منذ يومين تم إعلان التحذيرات من هيئة الأرصاد وتم تحديثها اليوم هناك حالة من عدم الاستقرار على مختلف أنحاء الجمهورية وتستمر على مدار اليومين والصغرى ودرجة الحرارة الكبرى تتراوح بين 16 و18 درجة والصغرى من 9 إلى 10 درجات فى القاهرة أما سيناء ستصل درجة الحرارة إلى 2 تحت الصفر بوسط سيناء مما يسبب الجليد على مرتفعات سانت كاتريين وبوسط سيناء.

 

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدى: "سنشهد نشاط للرياح يبدأ غدا الأحد ويستمر نشاطها يوم الاثنين على الطرق السريعة والصحراوى مما يؤدى إلى اطراب فى حركة الملاحة البحرية والأمطار تبدأ غدا على السواحل الشمالية رعدية مصحوبة بالبرد أما القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ستشهد أمطار متوسطة فى مساء الأحد وتزيد كميات الأمطار يوم الاثنين".

 

وتابعت الثلاثاء تبدأ تحسن الأحوال الجوية وتقل الأمطار، مشيرة إلى أن نشاط الرياح يصل إلى معظم المحافظات مؤكدة أن تعطيل الدراسة يقلل الضغط على الشوارع ويسمح بشفط المياه أولا بأول ويجنبنا الحوادث لا قدر الله.

 


الأرصاد

نشاط الرياح

الأمطار

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة