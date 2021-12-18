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الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قوية خلال الـ48 ساعة المقبلة

السبت، 18 ديسمبر 2021 08:07 م
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قوية خلال الـ48 ساعة المقبلة الدكتور محمود شاهين
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والأنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستتعرض لانخفاضات في درجات الحرارة وتقلبات قوية خلال الـ48 ساعة القادمة، خاصة في فترات الصباح والليل، بالإضافة إلى نشاط الرياح المثير للأتربة وفرص سقوط الأمطار.
 
ونصح"شاهين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، المواطنين بالحذر من السير في الطرق العامة المكشوفة خلال يومى الأحد والأثنين، كون الرؤية ستقل بسبب الرياح المثيرة للأتربة.
 
وأكد "شاهين"، أن يوم الثلاثاء المقبل ستتراجع سرعة الرياح ولكن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة ، مشدداً على أن هذه التقلبات طبيعية في هذه الفترة من كل عام.
 

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