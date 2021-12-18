500 ألف شاب من 196 دولة.. انتهاء التسجيل بالنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

كتب أمين صالح

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن انتهاء التسجيل للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم والتي تعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت إدارة المنتدى قد أعلنت في مؤتمر صحفي عُقد في الأكاديمية الوطنية للتدريب عن فتح باب التسجيل للشباب من مصر ودول العالم للمشاركة في النسخة الرابعة من المنتدى، واستمرت فترة التسجيل لشهر كامل، ثم قررت إدارة المنتدى مد فترة التسجيل لنهاية الأسبوع الماضي، نظرًا للإقبال الشديد على المنتدى هذا العام.

وقام بالتسجيل على الموقع الرسمى للمنتدى أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة من مختلف القارات بالترتيب الآتي؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

يعود منتدى شباب العالم هذا العام من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الجديدة بعد توقفه منذ عام 2019، بسبب جائحة كورونا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين من مصر ومختلف دول العالم.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وشهد المنتدى في نسخته الثالثة عام 2019 مشاركة الآف من شباب العالم لمناقشة عدد من الموضوعات الثرية حول الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.