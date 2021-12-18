الأرصاد: انخفاض ملحوظ بالحرارة غدا وسانت كاترين تسجل 2 درجة تحت الصفر

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، وذلك مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد يومى الأحد والاثنين .

وكشف بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن أقل الأماكن تسجيلا لدرجات الحرارة غدا سيكون سانت كاترين، حيث تصل درجات الحرارة 2 تحت الصفر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.