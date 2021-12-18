وزير التعليم يرد على تساؤلات حول امتحان الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى

كتب محمود طه حسين

كتب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحته الشخصية بفيس بوك، ردًا على الأسئلة المثارة حول امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي:

(١) هذه امتحانات ترم عادية جدا في سنوات نقل وهدفها أن يقف الطلاب على مستواهم في الموضوعات المختلفة.

(٢) الامتحانات الالكترونية في المواد الاساسية تتضمن أسئلة اختيار من متعدد حتى يتم تصحيحها الكترونيا بدون عنصر بشري، كذلك يشمل زمن الامتحان في بعض المواد وقتا لأسئلة مقالية ورقية يتم وضعها على مستوى المدرسة وتصحيحها ايضا على مستوى المدرسة.

(٣) الامتحان أوين بوك ولكن "لا يجوز اصطحاب كتب ورقية الى الامتحان" بينما "تتوفر الكتب الرقمية على التابلت" وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان أو فتحها اثناء الامتحان من خلال الرابط الالكتروني.

(٤) يمكن للطالب أن يستخدم ورقة بيضاء في كتابة الخطوات إذا احتاج الأمر لذلك في بعض المسائل الرياضية والعلمية.

(٥) امتحانات المواد خارج المجموع ورقية ومن وضع وتصحيح المدرسة.

(٦) إذا تعرض طالب لاى مشكلة تقنية أثناء الامتحان سوف يتاح له امتحان إعادة لاحقا.

(٧) تحرص الوزارة على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا وعلى الطلاب استخدام الماسك الطبي طوال فترة تواجدهم بالمدرسة مع ملاحظة التباعد الاجتماعي.