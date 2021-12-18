الأوقاف تعلن ضم 50 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد

كتب ـ على عبد الرحمن

أكد اللواء عمرو شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة أنه تم ضم (50) مسجدًا جديدًا خلال مشروع الأذان الموحد ، في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع ( الأذان الموحد ) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة مصر.

وأوضح شكرى، فى بيان للوزارة اليوم، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه ( 4054) مسجدًا على مستوى محافظات القاهرة الكبرى .

أكد اللواء عمرو فاروق شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، فى تصريحات سابقة، إتمام المرحلة الأولى من الأذان الموحد بالقاهرة الكبرى، حيث بلغ إجمالى المساجد التي تم تنفيذ المشروع بها أربعة آلاف وأربعة مساجد بالقاهرة الكبرى، لافتا إلى أنه جار الإعداد للشروع في المرحلة الثانية والتي تقوم على محورين: الأول : استكمال جميع مساجد القاهرة الكبرى ، والآخر : الشروع في تطبيق المشروع ببعض المحافظات الأخرى ، مع مراعاة فروق التوقيت في نطاق كل منطقة يتم تطبيق المشروع بها.

وأطلقت وزارة الأوقاف، مرحلة البث التجريبى للأذان الموحد، بأكثر من مسجد بمحافظة القاهرة فى فبراير 2019 ثم أطلقت المرحلة الثانية من مشروع الأذان الموحد فى فبراير 2020، لتصل إلى 1088 مسجدا على مستوى الجمهورية، وهى على النحو التالي:"مديرية أوقاف القاهرة 671 مسجدا، مديرية أوقاف الجيزة 300 مسجدا، مديرية أوقاف القليوبية 117 مسجدًا".

ويتميز نظام البث فى الأذان الموحد بتوسط مستوى صوت الميكروفون بحيث لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين وقد تم ضبطه مسبقا من قبل مهندسى الصوت بحيث لا يستطيع أحد التلاعب فى البث ومستوى الصوت، ويتكون جهاز بث الأذان الموحد من 4 قطع قطعتين إلكترونيتين ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث ويتم تركيبها أعلى المسجد.