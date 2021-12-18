الصحة تعلن نظام إعطاء جرعة تنشيطية للحاصلين على لقاح كورونا.. هتجيلك رسالة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نظام إعطاء الجرعات التنشيطية للقاحات فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه تم البدء في إرسال الرسائل الخاصة بموعد ومكان الجرعة الثالثة التنشيطية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الحاصلين على جرعتين من لقاح سينوفارم يمكن لهم الحصول على الجرعة الثالثة التنسيطية من سينوفارم والبديل سينوفاك أو استرازينكا أو فايزر أو موديرنا.

وتابعت : "الحاصلين على جرعتين من سينوفاك يمكن لهم الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح سينوفاك والبديل سينوفارم او استرازينكا او موديرنا أو فايزر".

بينما الحاصلين على جرعتين من استرازينكا يمكن لهم الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية من استرازينكا والبديل في حالة عدم وجودة يكون لفايزر أو موديرنا.

أما الحاصلين على جرعتين من سبوتنيك فالجرعة الثالثة التنشيطية تكون من استرازينكا او موديرنا ولا يوجد بديل في حالة عدم وجود النوعين من اللقاحات.

والحاصلين على جرعتين من جونسون فإن الجرعة الثالثة تكون من جونسون والبديل يكون لاسترازينكا او فايزر او موديرنا.

والذين حصلوا على جرعتين من فايزر فتكون الجرعة الثالثة من فايزر، وفي حالة عدم توفرها يكون البديل موديرنا أو استرازينكا وبالنسبة للحاصلين على لقاح موديرنا، فالجرعة الثالثة ستكون من موديرنا والبديل يكون فايزر واسترازينكا.