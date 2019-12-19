أخبار× 24 ساعة.. اليوم وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وفيما يلى أبرز العناوين:
محافظة الجيزة تفرض رسوم تحسين على الأراضي والعقارات بعدة شوارع بعد تطويرها
محافظة القاهرة تنذر أصحاب العقارات المخالفة للتقدم بأوراق التصالح قبل هدمها
الحكومة توافق على تعديل بأحكام قرار إنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية
السيسى يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بانتصار حزب المحافظين.. وجونسون: حريصون على التشاور المشترك
التموين: إنشاء مناطق تجارية باستثمارات 49 مليار جنيه توفر 400 ألف فرصة عمل
الكهرباء: اتفاقيات لشراء طاقة متجددة مولدة لمدة 20 عاما بقدرة 2163 ميجا وات
رئيس الوزراء: نرحب برغبة الشركات الإيطالية فى ضخ استثمارات بالمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية
القبض على زوجة شقيق البشير بتهمة محاولة تسميم ضباط سجن كوبر لتهريبه
إنفوجراف.. تعرف على مراحل تطوير وتشغيل مترو القاهرة الكبرى بخطوطه المختلفة
الأرصاد: طقس الغد مائل للدفئ بكافة أنحاء البلاد.. والصغرى بالقاهرة 11درجة
التعليم العالى: إصدار 5 قوانين خلال 2019 لضبط التشريعات الحاكمة لمنظومة التعليم
اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة
التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير
الإنتاج الحربى تستضيف المؤتمر الدولى لرابطة العلماء المصريين بكندا وأمريكا
دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو
الحكومة توافق على تعاقد الصحة مع المقاولون العرب لإدارة وصيانة 16 مستشفى بـ5 محافظات
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