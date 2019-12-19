سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 ديسمبر 2019 01:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار× 24 ساعة.. اليوم وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات

الخميس، 19 ديسمبر 2019 12:00 ص
أخبار× 24 ساعة.. اليوم وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات شرم الشيخ - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أبرز العناوين: 

 

 
الفريق محمد فريد يترأس الاجتماع العادى الخامس عشر لرؤساء الأركان الأفارقة
 

محافظة الجيزة تفرض رسوم تحسين على الأراضي والعقارات بعدة شوارع بعد تطويرها

محافظة القاهرة تنذر أصحاب العقارات المخالفة للتقدم بأوراق التصالح قبل هدمها

الحكومة توافق على تعديل بأحكام قرار إنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية

السيسى يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بانتصار حزب المحافظين.. وجونسون: حريصون على التشاور المشترك

الحكومة توافق على اتفاقيتى بترول للبحث عن الغاز والزيت الخام
 

التموين: إنشاء مناطق تجارية باستثمارات 49 مليار جنيه توفر 400 ألف فرصة عمل

الكهرباء: اتفاقيات لشراء طاقة متجددة مولدة لمدة 20 عاما بقدرة 2163 ميجا وات

رئيس الوزراء: نرحب برغبة الشركات الإيطالية فى ضخ استثمارات بالمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية

القبض على زوجة شقيق البشير بتهمة محاولة تسميم ضباط سجن كوبر لتهريبه

 

إنفوجراف.. تعرف على مراحل تطوير وتشغيل مترو القاهرة الكبرى بخطوطه المختلفة

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفئ بكافة أنحاء البلاد.. والصغرى بالقاهرة 11درجة

التعليم العالى: إصدار 5 قوانين خلال 2019 لضبط التشريعات الحاكمة لمنظومة التعليم

اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير

الإنتاج الحربى تستضيف المؤتمر الدولى لرابطة العلماء المصريين بكندا وأمريكا

دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

الحكومة توافق على تعاقد الصحة مع المقاولون العرب لإدارة وصيانة 16 مستشفى بـ5 محافظات

 
 
 

 


أخبار 24 ساعة

أبرز الاخبار

اليوم السابع بلس

محافظة القاهرة

العقارات المخالفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:32 م

سعوديون يتعاطفون مع هاكرز اخترق بيانات جامعة لتعديل درجات زملائه

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 07:50 م

الفريق محمد فريد يترأس الاجتماع العادى الخامس عشر لرؤساء الأركان الأفارقة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:51 م

موجز6.. التعليم لطلاب ثانوى: التحويل من شعبة لأخرى بالمدرسة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:01 م

محافظة القاهرة تنذر أصحاب العقارات المخالفة للتقدم بأوراق التصالح قبل هدمها

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:45 م

ترامب ساخرا على تويتر: أتصدقون أننى سأعزل اليوم

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:02 م

التعليم لطلاب 2 ثانوى: التحويل من شعبة لأخرى فى المدرسة التابع لها الطالب

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ميريام فارس توقف حفلها فى السعودية لإسعاف مصاب من الجمهور.. فيديو

ميريام فارس توقف حفلها فى السعودية لإسعاف مصاب من الجمهور.. فيديو

أخبار× 24 ساعة.. اليوم وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات

أخبار× 24 ساعة.. اليوم وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات

البرلمان يناقش الأحد قانون الإدارة المحلية

البرلمان يناقش الأحد قانون الإدارة المحلية

محمد صلاح أفضل لاعب فى مواجهة مونتيرى ضد ليفربول بمونديال الأندية

محمد صلاح أفضل لاعب فى مواجهة مونتيرى ضد ليفربول بمونديال الأندية

صلاح يُهدى فتاة قميصه بين شوطى مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي..صور

صلاح يُهدى فتاة قميصه بين شوطى مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي..صور

مونتيرى ضد ليفربول.. الجالية المصرية تدعم محمد صلاح من مدرجات "خليفة الدولى"

مونتيرى ضد ليفربول.. الجالية المصرية تدعم محمد صلاح من مدرجات "خليفة الدولى"

عزل ترامب.. تراشق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول لائحة اتهام الرئيس الأمريكى.. نائب ديمقراطى: عرض أمننا القومي للخطر.. عضو جمهوري يدافع عن دونالد: لا نجد ما يرقى للتهم.. واقتراح بمد المناقشات لـ12 ساعة (صور)

عزل ترامب.. تراشق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول لائحة اتهام الرئيس الأمريكى.. نائب ديمقراطى: عرض أمننا القومي للخطر.. عضو جمهوري يدافع عن دونالد: لا نجد ما يرقى للتهم.. واقتراح بمد المناقشات لـ12 ساعة (صور)

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة