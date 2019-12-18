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محافظة الجيزة تعلن أسعار التصالح فى مخالفات البناء بمركز ومدينة أبو النمرس

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:06 م
محافظة الجيزة تعلن أسعار التصالح فى مخالفات البناء بمركز ومدينة أبو النمرس محافظ الجيزة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، فى نطاق مركز ومدينة أبو النمرس للأغراض التجارىة والإدارىة والسكنية والصناعى فى حالة وجود أنشطة صناعية وفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح .
 
وأصدر محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لمناطق ( مركز ومدينة أبو النمرس والوحدة المحلية بشبرامنت والقرى التابعة للوحدة المحلية بشبرامنت والوحدة المحلية بالمنوات والقرى التابعة للوحدة المحلية بالمنوات والوحدة المحلية بمنيل شيحة والقرى التابعة للوحدة المحلية بمنيل شيحة ) للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متر وبعرض من 9 إلى 12 متر وبعرض من 6 إلى 9 متر.
 
وقد جاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 150 جنيها.
سعر متر التصالح بابو النمرس
سعر متر التصالح بابو النمرس
 

 


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قانون التصالح

التصالح على البناء

سعر متر التصالح

ابو النمرس

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