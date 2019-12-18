أبرز 10 طرق للنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. احذرها

كتب إيهاب المهندس

رغم أهمية مواقع التواصل الاجتماعي فى التقارب الثقافي والحضاري بين الشعوب، إلا أن بعض محترفي الإجرام استخدموها فى النصب على المواطنين، وتعددت أساليب الاحتيال من خلال الجرائم التى تضبطها الأجهزة الأمنية ومن أبرزها ..

1 ـ "انتحال الصفة"، انتحال صفة مشاهير وأطباء من أبرز طرق النصب على مواقع التواصل الاجتماعى.

2 ـ "صفحات الدجل"، ومن أبرزها صفحة دجال أطفيح الذى أوهم ضحاياه بقدرته على الشفاء من السحر وخلافة من الشعوذة.

3 ـ "الاتجار بالعملة"، ويهم النصاب ضحاياه بقدرته على تغير العملة بأسعار أعلى من أسعار البنوك، كما حدث من تشكيل عصابى بالجيزة والنصب فى مبلغ 90 ألف دولا من مواطن.

4 ـ "الكيانات الوهمية"، نرى العديد من الصفحات التى تحمل أسم كيانات وهمية تمنح المواطنين شهادات معتمدة فى التمريض ودورات اللغة الغير معتمدة.

5 ـ "السلع مجهولة المصدر"، انتشر على مواقع التواصل ألاف الصفحات التى تروج لمنتجات مجهولة المصدر.

6 ـ "انهاء أوراق رسمية"، كما فعل نصاب بدائرة قسم قصر النيل بعد أن أوهم ضحاياه على قدرته من انهاء تراخيص السيارات مقابل مبالغ ماله قبل سقوطه فى قبضة الأمن.

7 ـ "وهم التسفير للخارج"، صفحات تستخدم لاستقطاب الشباب للاستيلاء أموالهم.

8 ــ "بيع الاثار"، تعرض العديد من الصفحات قطع أثرية أغلبها غير حقيقة للنصب على المواطنين.

9 ـ " اختراق"، الحسابات الشخصية لابتزاز أصحابها.

10ــ بيع عقارات وأراضي بأوراق مزورة، طريقة يستخدمها المسجلين والبلطجية لبيع شقق وأراضى لا يملكوها للضحاياهم بأوراق مزورة.