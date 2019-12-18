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التعليم لطلاب 2 ثانوى: التحويل من شعبة لأخرى فى المدرسة التابع لها الطالب

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:56 م
التعليم لطلاب 2 ثانوى: التحويل من شعبة لأخرى فى المدرسة التابع لها الطالب وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التحويل من شعبة لأخرى لطلاب الصف الثانى الثانوى سيكون من خلال المدارس الثانوى حيث يتوجه الطلاب إلى المدارس التابعين لها لإجراء مرحلة التحويل بشكل إلكتروني.
 
وكانت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت تلبية رغبة الطلاب، حيث فتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين (العلمية والأدبية) لطلاب الصف الثاني الثانوي، بدءًا من أمس الثلاثاء  وحتي ظهر يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019، مطالبه جميع المدارس الدخول علي قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب لإجراء التحويل.
 
وقد أرسل قطاعي التعليم العام ونظم وتكنولوجيا المعلومات أمس الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 خطابًا للمديريات في هذا الشأن.
 
 

التربية والتعليم

التحويل بين الشعبتين

طلاب الصف الثانى الثانوى

اخبار التعليم

اليوم السابع بلس

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