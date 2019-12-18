التموين: إنشاء مناطق تجارية باستثمارات 49 مليار جنيه توفر 400 ألف فرصة عمل

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه قبل عامين كان لا يوجد أى منطقة لوجستية أو تجارية على مستوى الجمهورية، فى حين قامت وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية بإنشاء مناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن، بمساحة 368 فدان وبإجمالى استثمارات تقدر بـ 49 مليار جنيه وتوفر هذه المناطق حوالى 400 ألف فرصة عمل.



وأضاف عشماوى أنه تم تغطية ما يقرب من 42% من المحافطات حتى الآن فى إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية ومحافظات الصعيد تولى اهتماما من هذه المناطق كمان أن محافظات الدلتا وقريبا سيتم أيضا إنشاء مناطق تجارية فى المحافطات المختلفة ومنها السويس وبورسعيد والإسماعيلية .



جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادى المصرى الإيطالى الثانى، الذى يعقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.