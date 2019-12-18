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الأرصاد: طقس الغد مائل للدفئ بكافة أنحاء البلاد.. والصغرى بالقاهرة 11درجة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:25 ص
الأرصاد: طقس الغد مائل للدفئ بكافة أنحاء البلاد.. والصغرى بالقاهرة 11درجة حالة الطقس
كتب أسامة عبد الحميد

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غداً الخميس، ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ﻟﻴﻼ.

 

كما ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤية ﻓﻰ اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎئية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد،  واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪلة ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠى ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ الأحمر.

 

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 9 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.


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