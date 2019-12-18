إنفوجراف.. تعرف على مراحل تطوير وتشغيل مترو القاهرة الكبرى بخطوطه المختلفة

كتبت ـ هند مختار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على مراحل تطوير وتشغيل خطوط مترو الأنفاق سواء القائمة أو الجاري تنفيذها، حيث تحتل القاهرة المرتبة الـ 35 كأطول خطوط مترو من 114 مدينة على مستوى العالم.

وجاء في الإنفوجراف، أن عدد الركاب الذين يخدمهم مترو الأنفاق يصل إلى 3,5 مليون راكب يومياً باستكمال تنفيذ الخط الثالث للمترو، وكذلك تصل عدد الرحلات إلى 1662 رحلة يومياً في 2019، مقارنة بـ 1544 رحلة يومياً في 2014، في حين تصل عدد المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو 92 محطة، يتم تشغيلها من الساعة 5:15 صباحاً، ويصل إجمالي أطوال الخطوط الثلاثة حوالي 110.3 كم.

ورصد الإنفوجراف، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخط الأول "حلوان – المرج الجديدة" عام 1989، لنقل 1.5 مليون راكب من خلال 480 رحلة يومياً، حيث تبلغ مدة الرحلة 79 دقيقة، كما تصل عدد المحطات بالخط 35 محطة بطول 44 كم، وبشأن الخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب" فقد بدأ تشغيل أولى مراحله عام 1996، لنقل مليون راكب يومياً، وبعدد رحلات 664 رحلة يومياً، تبلغ مدة الرحلة 38 دقيقة، كما تصل عدد محطات الخط 20 محطة بطول 21,6 كم.

وفيما يتعلق بتطوير خطوط المترو القائمة، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2019، فقد جاء في الإنفوجراف، أنه تم تطوير 17 قطاراً بالخط الأول بتكلفة 335 مليون جنيه، كما تم توريد 24 قطاراً مكيفاً للخطين الأول والثاني بتكلفة 2,8 مليار جنيه، فضلاً عن تشغيل 850 بوابة إلكترونية و100 ماكينة تذاكر للخطين الأول والثاني بتكلفة 160 مليون جنيه، وكذلك تطوير نظم المراقبة والتأمين لـ 47 محطة بتكلفة 40 مليون جنيه، بجانب تركيب 46 سلماً متحركاً و28 مصعداً كهربائياً بتكلفة 65 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الازدواج بين محطتي "المرج القديمة والجديدة" بطول 1,3 كم، الأمر الذي ساهم في تقليل زمن التقاطر بين المحطتين إلى 4 دقائق، مقابل 12 دقيقة.

وأبرز الإنفوجراف، أنه تم البدء في تشغيل أولى مراحل الخط الثالث لمترو الأنفاق "المطار – إمبابة - القاهرة" عام 2012، لنقل 200 ألف راكب يومياً حتى الآن، كما تصل عدد رحلاته 518 رحلة يومياً حتى الآن، وكذلك تصل عدد محطاته 37 محطة بطول 45 كم، علماً بأن الخط يشمل 4 مراحل، تم تشغيل المرحلتين الأولى والثانية والجزء الأول من المرحلة الرابعة.

وأوضح الإنفوجراف، المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي تمتد من العتبة حتى "الكيت كات" غرباً ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة، بطول 17,7 كم، وبإجمالي تكلفة 28 مليار جنيه بدون الوحدات المتحركة، كما يتم تنفيذ 15 محطة على 3 أجزاء، الجزء الأول 3A، يتم تنفيذه بطول 4 كم، وبعدد 4 محطات وهي "ناصر، ماسبيرو، الزمالك، الكيت كات"، وسيتم افتتاحه خلال شهر ديسمبر 2021، وبشأن الجزء الثاني 3B، فقد رصد الإنفوجراف، أنه سيتم تنفيذه بطول 6,6 كم، بعدد 6 محطات هم "السودان، إمبابة، البوهي، القومية العربية، الطريق الدائري، محور روض الفرج"، وسيتم افتتاحه خلال شهر يونيو 2022، وأخيراً الجزء الثالث 3C، سيتم تنفيذه بطول 7,1 كم، بعدد 5 محطات هم "التوفيقية، وادي النيل، جامعة الدول، بولاق الدكرور، جامعة القاهرة"، وسيتم افتتاحه خلال شهر أبريل 2023.

وفيما يتعلق بالمرحلة الرابعة للخط الثالث، فقد أبرز الإنفوجراف، أن المرحلة تشمل 15 محطة، بطول 18,3 كم، وقد تم افتتاح 4 محطات من المرحلة هم (هارون- هليوبوليس- الألف مسكن - نادي الشمس)، بطول 5.15 كم، وفي أكتوبر 2019 تم افتتاح محطة هليوبوليس وهي الأكبر في الشرق الأوسط تتجاوز الـ 10 آلاف متر مسطح بطول رصيف 225 متراً في كل اتجاه، كما سيتم افتتاح محطتي (النزهة، وهشام بركات) في ديسمبر 2019، في حين سيتم افتتاح محطات (قباء- عمر بن الخطاب – الهايكستب - عدلي منصور) بحلول أبريل 2020، وكذلك جاري تحديد مسارات 3 محطات في المسافة من "عدلي منصور" حتى "مطار القاهرة"، علماً بأن الخط الثالث يحقق 2 مليون رحلة يومياً خفض في حركة المرور السطحي لوسائل النقل الأخرى، وكذا يحقق وفر للاقتصاد القومي بمقدار 2,7 مليار جنيه سنوياً.

وبشأن المشروع المستقبلي الخاص بالخط الرابع "أكتوبر - القاهرة الجديدة"، فقد جاء في الإنفوجراف، أن المشروع يبدأ من مدينة 6 أكتوبر إلى طريق السويس الصحراوي، بمسافة حوالي 42 كم، يشتمل على 38 محطة، لنقل 2 مليون راكب يومياً، حيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من الخط نحو 70 مليار جنيه، وسيتم بدء تنفيذ المشروع من ديسمبر 2019 على مرحلتين خلال 6 سنوات لكل مرحلة، المرحلة الأولى يمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بمدينة 6 أكتوبر إلى محطة "الفسطاط" بعدد محطات 17 محطة بطول 19 كم، أما المرحلة الثانية يبدأ مسارها من محطة "الفسطاط" إلى شمال مصر السويس الصحراوي بعدد محطات 21 محطة بطول 23 كم، علماً بأن مشروع الخط الرابع يتقاطع مع الخط الأول في محطة الملك الصالح ومع الخط الثاني في محطة الجيزة.

وأخيراً، بشأن المشروعات الجاري دراستها، فقد رصد الإنفوجراف، أنه جاري دراسة إنشاء الخط الخامس "مدينة نصر - الساحل"، بطول 24 كم، وكذلك دراسة إنشاء الخط السادس "المعادي الجديدة - الخصوص"، بطول 30 كم، فضلاً عن دراسة تنفيذ القطار السريع "العلمين - العين السخنة"، - المرحلة الأولى- بطول 262 كم، وأخيراً جاري دراسة مد الخط الثاني "شبرا الخيمة - قليوب"، بطول 7,8 كم.