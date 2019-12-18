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رئيس الوزراء: نرحب برغبة الشركات الإيطالية فى ضخ استثمارات بالمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:31 م
رئيس الوزراء: نرحب برغبة الشركات الإيطالية فى ضخ استثمارات بالمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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-السفير الإيطالى: الحكومة الإيطالية تولى التعاون مع مصر اهتماماً كبيراً.. وهناك مجالات واعدة للتعاون
 
-رئيس الكونفيدرالية الإيطالية: اهتمام الشركات الإيطالية بمصر جاء بناء على معطيات قوية..أهمها ما تشهده من استقرار  وتم اتخاذه  من إجراءات لتيسير وجذب الاستثمارات
 
التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم، وفد الكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية، وحضر اللقاء الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسفير الإيطالي فى القاهرة، وممثلى عدد من الجهات المعنية. 
 
واستهل رئيس الوزراء، اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين المصرى والإيطالي، معربا عن سعادته بعقد الاجتماعات واللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والإيطالية، لا سيما وأن هناك حرصا شديدا وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين الجانبين، للحفاظ على زخم العلاقات التجارية والاقتصادية بعد أن تجاوز حجم التجارة ٧ مليارات دولار، وأصبحت إيطاليا خامس أكبر مستثمر أجنبى فى مصر.
 
وأعرب رئيس الوزراء، عن ترحيب مصر برغبة الشركات الإيطالية فى ضخ استثمارات جديدة، وخاصة فى مجال المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية، للاستفادة من خبرات الجانب الإيطالي فى هذه المجالات. 
 
وتطرق رئيس الوزراء إلى ما قامت به مصر من إجراءات لتشجيع وجذب الاستثمارات، وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن هناك مجالات مفتوحة للاستثمار فى مصر،  وخاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أن لدينا مشروعا ضخما لتجهيز وتصنيع الجلود فى مدينة الروبيكى، ونتطلع للاستفادة من الخبرة الإيطالية فى هذه الصناعة. 
 
من جانبه، أشار وزير التموين إلى أن الاجتماعات مع الجانب الإيطالي سوف تستمر حتى يوم الجمعة القادم، ونتطلع للتوصل إلى اتفاقات بشأن مجالات التعاون المقترحة، حتى يتسنى بدء التنفيذ فى أسرع وقت ممكن. 
وأضاف انه سيتم توجيه الدعوة للشركاءالايطاليين للمشاركة فى اجتماعات منتدى البحر المتوسط الذى تستضيفه مصر فى مارس القادم. 
 
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن السفير الإيطالي وجه الشكر لرئيس الوزراء لحرصه على الالتقاء بالوفد، مشيراً إلى أن الحكومة الإيطالية تولى التعاون مع مصر اهتماماً كبيراً، خاصة وأن الشركات الإيطالية كانت من أوائل الشركات الأجنبية التى استثمرت فى مصر. وأضاف السفير أن هناك مجالات واعدة للتعاون مع مصر لتطوير صناعة الأثاث فى مدينة  دمياط للأثاث، وكذا التعاون فى مجالات النقل البحري واللوجستيات، والمياه، والطاقة، وتجهيز الرخام. 
 
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الكونفيدرالية الإيطالية أكد أن اهتمام الشركات الإيطالية بمصر جاء بناء على معطيات قوية، وأهمها ما تشهده مصر من استقرار ، وما تتمتع به من أمن وأمان، بالإضافة لما تم اتخاذه  من إجراءات لتيسير وجذب الاستثمارات. 
 
وأشار رئيس الكونفيدرالية إلى اهتمام الجانب الإيطالي بالتعاون مع مصر لتطوير المناطق الاقتصادية، ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفا أنه سيتواصل مع الشركات المتخصصة فى مقاطعة كامبانيا جنوب إيطاليا، حتى تقوم بتقديم خبراتها لمصر فى مجال صناعة الجلود، كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية التعاون  مع الجانب الإيطالي فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا إقامة محطات تموين السيارات بالغاز، فضلاً عن توطين صناعة معدات هذه المحطات فى مصر. 
 

الكونفدرالية الايطالية

مجلس الوزراء

مصر

مصطفى مدبولى

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