الإنتاج الحربى تستضيف المؤتمر الدولى لرابطة العلماء المصريين بكندا وأمريكا

كتب زكى القاضى

تقيم وزارة الإنتاج الحربى، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الدولى الـ (46) لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، تحت عنوان" التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الإبتكارية للغد"، بالتعاون لأول مرة مع الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة "التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

ويحضر المؤتمر 20 من رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا، وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من السادة الوزراء والمتخصصين فى البحث العلمى.

ويعقد المؤتمر فى الفترة من 24: 26 ديسمبر 2019.