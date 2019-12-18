سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الرى يعرض لسفير سنغافورة موقف تطورات مفاوضات سد النهضة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:41 م
وزير الرى يعرض لسفير سنغافورة موقف تطورات مفاوضات سد النهضة لقاء وزير الرى و سفير سنغافورة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى دومينيك غوه، سفير دولة سنغافورة بالقاهرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى كل المجالات فى ضوء العلاقات التعاون المثمر بين مصر وسنغافورة.

تأتى تلك الزيارة فى إطار الزيارات التعارفية التى يقوم بها السفير لكبار المسئولين بالحكومة منذ توليه مهام منصبه، والتباحث حول العلاقات الثنائية بين مصر وسنغافورة، وأوجه التعاون في مجال الموارد المائية والرى وإمكانية التعاون فى مشروعات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه.

وأشار عبدالعاطى إلى ضرورة استمرار دعم برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات بين البلدين فى تلك المجالات لما يتمتع به الجانب السنغافورى من خبرة فى ذات الشأن.

كما استعرض وزير الرى مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبى حيث تناول التطوارت الأخيرة منذ إجتماع واشنطن بين وزراء خارجية الدول الثلاث وما تم الإتفاق عليه من عقد (4) جلسات تفاوضية بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي مشيراً إلي الإجتماع الأول الذي عُقد في أديس أبابا خلال الفترة من (15-16) نوفمبر والإجتماع الثاني الذي عقد في القاهرة خلال الفترة من (2-3) ديسمبر ثم لقاء واشنطن 9 ديسمبر الجارى واللقاء المرتقب بالسودان يومى 21-22 الشهر الجارى.

وأشار عبد العاطى إلى أهم التطورات خلال المباحثات مستعرضاً الرؤية المصرية فيما يتعلق ببنود الملء والتشغيل، و أنه يأمل أن يحدث تقدُّم ملحوظ فى الجولات القادمة.

وأبدى السفير تفهمه لوجهة النظر المصرية والمخاطر السلبية التي قد تنتج عن عدم التوصل إلى رؤية مشتركة في الموعد المحدد مع تأكيد الدكتور عبدالعاطى على حرص مصر فى ظل ما تبديه من مرونة للوصول إلى إتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث.

وأوضح  عبد العاطى حجم التحديات المائية التي تواجه مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية، واتساع  الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية و يتم مواجهتها من خلال تنمية الموارد المائية بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى بعد المعالجة وذات النوعية الجيدة  والمياه الجوفية الضحلة وتحلية مياه البحر، بالإضافة لقيام مصر باستيراد منتجات ومحاصيل زراعية  تمثل مياه افتراضية بما يوازى 34 مليار متر مكعب سنوياً.

لقاء وزير الرى و سفير سنغافورة (1)
لقاء وزير الرى و سفير سنغافورة (1)

 

لقاء وزير الرى و سفير سنغافورة (2)
لقاء وزير الرى و سفير سنغافورة (2)

 

 

لقاء وزير الرى و سفير سنغافورة (3)
لقاء وزير الرى و سفير سنغافورة (3)

 

 

لقاء وزير الرى و سفير سنغافورة (4)
لقاء وزير الرى و سفير سنغافورة (4)

 

 

لقاء وزير الرى و سفير سنغافورة (5)
لقاء وزير الرى و سفير سنغافورة (5)

 

 

لقاء وزير الرى و سفير سنغافورة (6)
لقاء وزير الرى و سفير سنغافورة (6)

 


 


وزير الرى

سد النهضة

مياه افتراضية

سفير سنغافورة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. جولة لرئيس هيئة حماية الشواطىء فى دمياط وبورسعيد

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:26 م

هيئة المساحة تجتمع مع ممثلى البنك الدولى لاستكمال الدعم الفنى وأعمال نزع الملكية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:16 م

مركز التنبؤ بالفيضان فى وزارة الرى يتوقع عدم سقوط أمطار على مصر الخميس

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:18 ص

صور.. زراعة القطن وبنجر السكر بالمياه المالحة فى الأراضى شديدة الملوحة والقلوية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 07:00 ص

الرى تنظم ندوة للتعريف بالنظام الجديد لتقييم أداء العاملين بالوزارة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:25 م

الرى تعقد اجتماعا لتقييم ما تم إنجازه فى مشروع EU Water Stars الممول من الاتحاد الأوربى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

وزير التموين: التحرك المصرى الإيطالى فى مجال الاقتصاد بالصوامع والمناطق اللوجستية

وزير التموين: التحرك المصرى الإيطالى فى مجال الاقتصاد بالصوامع والمناطق اللوجستية

الاستهتار والسير عكس الاتجاه سبب حصاد أرواح 12 شخصًا بالمنوفية.. سيارة "تريلا" تسير عكس طريقها تدهس أخرى ربع نقل تحمل عمالا بطريق كفر داود - السادات.. القبض على السائق المتسبب.. و10 آلاف لأسر الضحايا.. صور

الاستهتار والسير عكس الاتجاه سبب حصاد أرواح 12 شخصًا بالمنوفية.. سيارة "تريلا" تسير عكس طريقها تدهس أخرى ربع نقل تحمل عمالا بطريق كفر داود - السادات.. القبض على السائق المتسبب.. و10 آلاف لأسر الضحايا.. صور

فيديو.. المخرج خالد جلال لـ"اليوم السابع": تكريم الرئيس أسعد لحظة فى حياتى.. اهتمام السيسى بالشباب حقيقى والمنتدى أصبح مشروعا قوميا.. الفن لم يجد اهتماما مثل الوقت الحالى.. وأدعو الفنانين لاستغلال الفرصة

فيديو.. المخرج خالد جلال لـ"اليوم السابع": تكريم الرئيس أسعد لحظة فى حياتى.. اهتمام السيسى بالشباب حقيقى والمنتدى أصبح مشروعا قوميا.. الفن لم يجد اهتماما مثل الوقت الحالى.. وأدعو الفنانين لاستغلال الفرصة

تايمز: قوات حفظ السلام الأممية أنجبوا مئات الأطفال غير الشرعيين بـ"هايتى"

تايمز: قوات حفظ السلام الأممية أنجبوا مئات الأطفال غير الشرعيين بـ"هايتى"

"هاكونا ماتاتا" بمنتدى شباب العالم.. أفارقة وأوربيون يحتفلون بطريقة مختلفة

"هاكونا ماتاتا" بمنتدى شباب العالم.. أفارقة وأوربيون يحتفلون بطريقة مختلفة

شاهد فى دقيقة.. ميسى يتربع على عرش هدافى الكلاسيكو

شاهد فى دقيقة.. ميسى يتربع على عرش هدافى الكلاسيكو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 18-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 18-12-2019

منظمة حقوقية إيطالية: السجون المصرية تطبق أعلى معايير احترام حقوق الإنسان

منظمة حقوقية إيطالية: السجون المصرية تطبق أعلى معايير احترام حقوق الإنسان

شاهد.. النجم البرازيلى دانى ألفيس فى المتحف المصرى بالتحرير

شاهد.. النجم البرازيلى دانى ألفيس فى المتحف المصرى بالتحرير

وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر ناهز 82 عاما

وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر ناهز 82 عاما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة