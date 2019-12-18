التعليم العالى: إصدار 5 قوانين خلال 2019 لضبط التشريعات الحاكمة لمنظومة التعليم

أصدرت وزارة التعليم العالى ، حزمة من القوانين تتعلق بتعديل بعض الأحكام باللوائح التنفيذية لمجموعة من القوانين ، والتي ساهمت في تطوير منظومة التعليم العالي .

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وتتمثل إنجازات الوزارة فى هذا المجال فى عام 2019، من خلال ضبط التشريعات الحاكمة لمنظومة التعليم العالى، حيث صدرت حزمة من القوانين منها : (تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية - صندوق رعاية المبتكرين - حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار - إنشاء وكالة الفضاء المصرية - إنشاء الجامعات التكنولوجية) ، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بشئون أعضاء هيئة التدريس، وصندوق رعاية العاملين ، كما صدر القرار الجمهوري الخاص بإصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء الجامعات التكنولوجية، وفتح المجال أمام طلاب التعليم الفني لاستكمال دراساتهم العليا، إضافة لأقرانهم من طلاب الثانوية العامة .

كما حققت الوزارة خلال العام 2019 تطورا ملحوظا على مستوى تصنيف الجامعات المصرية دوليًا ، حيث اعتمدت الوزارة على أدلة التصنيف الدولى والتفاعل معها بشكل واسع ، فشهد ترتيب الجامعات المصرية فى عام 2019 تقدمًا ملموسًا حيث تم إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني للعام 2020، مقارنة بـ 19 جامعة في العام الماضى ، وزادت عدد الجامعات المصرية الناشئة إلى 12 جامعة بذات التصنيف .

أما تصنيف QS العالمي 2020 للمنطقة العربية فتم إدراج 22 جامعة مصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية.

وشهد تصنيف "US News" الأمريكي لعام 2020 للبرامج إدراج 40 برنامجاً ضمن 10 تخصصات مختلفة هي، العلوم الزراعية - الأحياء والكيمياء الحيوية – الكيمياء - الطب الاكلينيكي – الهندسة – المناعة – علوم المواد – الصيدلة – الفيزياء – علوم الحيوان .

وشهد نفس التصنيف إدراج 14 جامعة مصرية للعام 2020 مقارنة ب 11 جامعة العام الماضى (2019)، بزيادة ثلاث جامعات حكومية.

وأدرجت 16 جامعة مصرية في تصنيف "شنغهاى"، ونالت مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالمياً فى 54 تخصص علمى عبر المجالات التخصصية فى العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعى.