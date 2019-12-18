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كلية الطب بجامعة هارفارد تدرب الدفعة الأولى من أطباء برنامج الزمالة المصرية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:32 م
كلية الطب بجامعة هارفارد تدرب الدفعة الأولى من أطباء برنامج الزمالة المصرية وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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بدأت كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، تدريب الدفعة الأولى من المُدرِبين المصريين على طرق وأساليب التدريس للأطباء فى برنامج الزمالة المصرية، اليوم الأربعاء فى أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى "معهد تدريب الأطباء سابقا"، ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبى المهنى فى مصر.
 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لوزارة الصحة والسكان، حضره الدكتور "أجاى سينج" الرئيس المساعد لعميد الدراسات العليا بكلية طب هارفارد، واللواء طبيب عمرو حجاب، مدير كلية طب القوات المسلحة وكل من الدكتور سامى المشد، والدكتور عبدالمنعم شهاب عضوى لجنة الصحة بمجلس النواب، وعدد من قيادات الوزارة، والدكتور مجدى الصيرفى أمين عام الزمالة المصرية.
 
وأوضحت وزارة الصحة أن اليوم يشهد علامة فارقة فى تاريخ تقديم الخدمة الطبية فى مصر، حيث إن التعليم الطبى المهنى أساس تقديم الخدمة الطبية واستدامة الإصلاح الصحى، مشيرة إلى أن دعم القيادة السياسية ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بقطاعى "التعليم والصحة"، كان الدافع الرئيسى لتلك الخطوات الجادة، حيث تم الاتفاق مع كبرى الجامعات فى العالم مثل هارفارد الأمريكية لبداية رحلة إصلاح المنظومة الصحية فى مصر.
 
كما لفت الوزير إلى تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة من خلال تعاون كل من الأكاديمية الطبية العسكرية والجامعات المصرية، ودعم مجلس النواب الذي ساهم في تلك الخطوات الجادة لإصلاح منظومة التعليم الطبى فى مصر، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وفقًا للمعايير العالمية، كما وجهت الشكر لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لدورهم فى تجهيز المستشفيات ومواقع التدريب على أعلى مستوى.
 
وأوضح وزير الصحة أنه تم اختيار المُدرِبين في برنامج هارفارد التدريبى بعد الإعلان بالجرائد الرسمية ومن خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة وفقا للشروط المرفقة بالإعلان، كما تم بحث التعاون مع كلية طب هارفارد فى برامج تدريبية آخرى للتعليم الطبى المهنى المستمر والبحث العلمى.
 
من جانبه تقدم الدكتور "أچاي سينج" بالشكر إلى القيادة السياسية فى مصر  لحرصها على دعم هذا التعاون المثمر بين الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية وكلية طب هارفارد الأمريكية لتطوير مهارات كل من المدربين والأطباء ببرنامج الزمالة المصرية على مهارات التدريس والبحث العلمى.
 
كما أعرب عن تقديره لوزير الصحة والسكان لرؤيته فى اتخاذ تلك الخطوات الجادة فى طريق إصلاح منظومة التعليم والتدريب الطبى المهنى.
 
وأشاد "أچاي سينج" بحرص الأطباء المُدرِبين خلال ورشة العمل، التى بدأت منذ يومين، على سرعة اكتساب مهارات التعلم لطرق التدريس، مؤكدًا أن ورش العمل والمحاضرات التفاعلية بالبرنامج التدريبى تعد فرصة لنقل واكتساب الخبرات والتواصل الفعال بين الأطباء المدربين وفريق التدريب من كلية طب هارفارد.
 
وخلال جلسات التدريب بالأكاديمية،  أكدت الوزارة أن المتدربين المصريين هم بداية الإصلاح الطبى الحقيقى فى مصر"،  والأمل لبناء جيل جديد مؤهل يساهم فى تغيير منظومة الرعاية الصحية فى مصر، ويجب على الأطباء  مواصلة الحصول على الفرص التدريبية التى تساعدهم على التدريب والتعلم المستمر.
 
كما أشارت الوزارة إلى أنه تم تأسيس منصة التعليم الإلكترونية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتي تم التعاقد عليها من خلال مجلس الوزراء، حيث سيتم إتاحتها لجميع الأطباء المصريين الخريجين ضمن برنامج الزمالة المصرية، بالإضافة إلى الاتفاق مع الأساتذة فى كلية طب هارفارد الأمريكية على التعاون المستمر من خلال المشاركة بخبراتهم فى المحتوى الدراسي والعلمى المتاح، مشيدة بسرعة استجابة كلية طب هارفارد فى تنفيذ وبدء البرامج التدريبية خلال شهرين فقط، فى ضوء ما تشهده مصر من خطوات جادة لإصلاح المنظومة الصحية.

 


الصحة

تدريب الاطباء

جامعة هارفرد

تدريب الاطباء المصريين فى هارفارد

برنامج الزمالة المصرية

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