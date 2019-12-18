القبض على زوجة شقيق البشير بتهمة محاولة تسميم ضباط سجن كوبر لتهريبه

وكالات الأنباء

ألقت قوات الأمن السودانية القبض على زوجة عبد الله، شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير، الموقوف فى سجن كوبر، بتهمة الشروع فى القتل لمحاولتها تسميم ضباط سجن كوبر لتتمكن من تهريب البشير.

وحسب موقع روسيا اليوم، يتم التحقيق مع نور الهدى محمد الشفيع التي تحمل رتبة فريق أول طبيب، تحت بند المادة 130 (الشروع في القتل) بنيابة حي عمر المختار على خلفية محاولتها اغتيال ضباط السجن الاتحادى بكوبر عن طريق دس السم فى طعام جاءت به من منزلها.

وقالت مصادر الشرطة، إن شواهد كثيرة دفعتهم للاعتقاد بأن نور الهدى، التى تعمل استشارى طب نفسي، ربما تكون قد أصيبت بالجنون.