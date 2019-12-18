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التعليم العالى: 12500 طالب وافد خلال 2019 و2064 منحة تعليمية بالجامعات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:07 م
التعليم العالى: 12500 طالب وافد خلال 2019 و2064 منحة تعليمية بالجامعات الطلاب الوافدين للجامعات المصرية
كتب محمد صبحى

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تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدما من الدكتورة رشا كمال، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين حول حصاد الوزارة فيما يخص منظومة الطلاب الوافدين.

وأشار التقرير بحسب بيان لوزارة التعليم العالى، إلى أنه فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة الطلاب الوافدين، والترويج للتعليم المصرى؛ بهدف جذب الطلاب الأجانب للدراسة فى مصر، قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات حيث أطلقت تطبيق "ادرس فى مصر"؛ لمساعدة الطلاب الراغبين فى الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم فى التعرف على المؤسسات التعليمية، حيث يتضمن التطبيق بيانات جميع مؤسسات التعليم العالى المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالى المصرية والتى تشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والكليات والمعاهد التكنولوجية والمعاهد العليا.

كما أشار التقرير إلى قيام الوزارة بميكنة العمل داخل الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، وتوفير وحدة مصرفية لإنهاء كافة المعاملات المالية، وفتح فرع لمكتب الجوازات والهجرة والجنسية، فضلا عن تواجد دائم لشركة سياحة، وإنشاء موقع إلكتروني لتسجيل الطلاب عليه  www.wafeden.gov.eg

ولفت التقرير إلى إطلاق الوزارة مسابقة "أفضل جامعة جاذبة للطلاب الوافدين"، وتنظيم معارض دولية للتسويق للتعليم العالى المصرى، فضلا عن إعداد الكوادر الفنية المدربة فى التعامل مع الوافدين، بالإضافة إلى وجود نادى للوافدين.

وأوضح التقرير تقديم الوزارة العديد من الأنشطة المتنوعة للطلاب الوافدين خلال عام 2019 ، منها: الملتقى الأول للوافدين بجامعة المنصورة، والملتقى الأول للجامعات المصرية السودانية، وأسبوع الشعوب، والمهرجان الدولي للطلاب الوافدين، والملتقى الأول للقيادات الشبابية الإفريقية بجامعة الفيوم، وأسبوع شباب الجامعات الإفريقية بأسوان.

وأضاف التقرير زيادة عدد المنح المقدمة من الوزارة والجامعات المصرية ووزارة الخارجية، فزادت عدد المنح المقدمة من 1968 منحة خلال عام 2018/2019 إلى 2064 منحة خلال عام 2019/2020، بالإضافة إلى تخصيص عدد 872 منحة من الجامعات المصرية لطلاب القارة الإفريقية، فضلا عن التنسيق مع عدد من الوزارات المعنية لتوفير العديد من الخدمات للطلاب الوافدين، سواء الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية.

ولفت التقرير إلى زيادة عدد الطلاب الوافدين الملتحقين بالجامعات المصرية من 8000 طالب خلال العام الدراسى 2018/ 2019 إلى 12500 طالب خلال العام الدراسى 2019/ 2020، موضحًا أن التقديم ما زال متاحا لبرامج الدراسات العليا وبرامج الساعات المعتمدة بالجامعات المصرية، وأنه من المتوقع زيادة عدد الطلاب الوافدين خلال العام المقبل إلى 20000 طالبًا.

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التعليم العالى

الطلاب الوافدين

خالد عبد الغفار

افريقيا

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