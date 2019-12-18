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التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:00 ص
التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازى، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التعليم العام، إن طلاب أولى ثانوى فى امتحان يناير المقبل عليهم استخدام القلم الرصاص فى التظليل على الإجابة الصحيحة ثم بالقلم الجاف الأزرق.

وتابع رئيس  مساعد الوزير للتعليم العام، فى تصريح خاص، أن منح فرصة للطالب للتظليل أولا بالقلم الرصاص للتأكد من إجابته ومسح العلامة حالة تأكده من خطأ فى الاختيار لأنه لو قام بالتظليل بالجاف أولا ورغب فى تغيير الإجابة سيواجه صعوبة، إضافة إلى استخدام أسلوب تعديل الإجابة المعروفة لدى الطلاب وهو أن يكتب إجابة أخرى ويقوم بالشطب وذلك فى الإجابة عن الأسئلة المقالية.

وتنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى 11 يناير المقبل فى المواد الدراسية الأساسية إلكترونيًا للصف الثانى الثانوى وورقية للأول الثانوى.



 


امتحانات اولى ثانوى

الثانوى العام

امتحانات الصف الاول الثانوى

امتحانات الصف الثانى الثانوى

التعليم

كيفية الاجابة عن امتحانات اولى ثانوى

اليوم السابع بلس

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