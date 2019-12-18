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اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 07:00 ص
اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة الأتوبيس الكهربائى
كتب سيد الخلفاوى

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بعد تشغيل محافظة القاهرة لأول أتوبيس يعمل بالكهرباء، مكيف، وانضمامه لأسطول هيئة النقل العام، يوضح "اليوم السابع "أماكن ركوب الأتوبيس وخط سيره كالتالى. 
 
1-يحمل الأتوبيس رقم 1062
 
2- يبدأ رحلته من محطة عبد المنعم رياض بالتحرير
 
3- ينتهى الخط بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس 
 
4- يمكن ركوب الأتوبيس من محطات شارع الـ 90 والغاز والمستشفى الجوى وجامعة المستقبل ورمسيس وطريق الشركات وطريق المشير نادي السكة، ووزارة المالية والعباسية.
 
5- سعر التذكرة 10 جنيهات
 
وكانت محافظة القاهرة، أعلنت تشغيلها أول أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء، حيث يتم تشغيله تجريبيا تمهيدا لتعميمه بخطوط الهيئة، وذلك ضمن خطة الدولة والمحافظة فى تطوير اسطول هيئة النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.

 


اتوبيس الكهرباء

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القاهرة

اليوم السابع بلس

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