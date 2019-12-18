اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

1-يحمل الأتوبيس رقم 1062

2- يبدأ رحلته من محطة عبد المنعم رياض بالتحرير

3- ينتهى الخط بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس

4- يمكن ركوب الأتوبيس من محطات شارع الـ 90 والغاز والمستشفى الجوى وجامعة المستقبل ورمسيس وطريق الشركات وطريق المشير نادي السكة، ووزارة المالية والعباسية.

5- سعر التذكرة 10 جنيهات

وكانت محافظة القاهرة، أعلنت تشغيلها أول أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء، حيث يتم تشغيله تجريبيا تمهيدا لتعميمه بخطوط الهيئة، وذلك ضمن خطة الدولة والمحافظة فى تطوير اسطول هيئة النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.