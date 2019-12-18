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الفريق محمد فريد يترأس الاجتماع العادى الخامس عشر لرؤساء الأركان الأفارقة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:51 م
الفريق محمد فريد يترأس الاجتماع العادى الخامس عشر لرؤساء الأركان الأفارقة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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ترأس الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فعاليات الاجتماع العادى الخامس عشر لرؤساء الأركان ورؤساء أجهزة السلامة والأمن الأفارقة، والذى يأتى استكمالاً لأعمال اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن التى تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 15-19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة .

 

بدأت وقائع الجلسة بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح جنود حفظ السلام وضحايا العنف فى إفريقيا، وشهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية فى معركة مصر ضد الإرهاب البغيض، كما تم عزف السلام الوطنى للاتحاد الإفريقى والسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .

 

وألقى السفير إسماعيل شرقى مفوض الإتحاد الأفريقى للسلم والأمن كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على استضافتها لهذه الاجتماعات المهمة، مشيداً بالاستقبال والترحيب والحفاوة التى لاقتها جميع الوفود المشاركة وأعضاء المفوضية، معرباً عن سعادته البالغة بالإنجازات التى حققتها مصر فى كافة المجالات بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الإتحاد الأفريقى ، كما إستعرض مفوض السلم والأمن بالإتحاد الأفريقى جهود المفوضية فى إحلال السلام وحل النزاعات ومواجهة العنف والإرهاب بكافة الدول الأعضاء بالإتحاد .

 

وألقى الفريق محمد فريد كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة فى الإجتماع الذى يُعقد للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية، مؤكداً حرص مصر على التنسيق والتعاون مع كافة دول الإتحاد الأفريقى لتحقيق السلام وترسيخ دعائم الإستقرار، موجهاً الشكر والتقدير لما بذله الخبراء من جهود فى إجتماعاتهم على مدار الأيام الماضية، وما تم التوصل إليه من توصيات تحقق رؤية شاملة لتحقيق الأمن والإستقرار بالقارة ، وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على أن الإرهاب يهدد كافة شعوب العالم مما يتطلب تكاتف الجهود لمواجهته ، متطلعاً إلى أن تثمر الإجتماعات لنتائج وتوصيات محددة لعرضها على إجتماع السادة وزراء الدفاع لإقرارها .

 

وقام الفريق محمد فريد يرافقه رؤساء الأركان وأعضاء الوفود المشاركة بجولة تفقدية داخل معرض المنتجات العسكرية والأسلحة الذى تم تنظيمه على هامش الإجتماع بمشاركة العديد من الشركات والجهات المصرية العاملة فى هذا المجال ، حيث أعربت كافة الوفود المشاركة عن سعادتهم بما شاهدوه من معدات عسكرية وتكنولوجيا تسليح متطورة تعكس ما وصلت إليه مصر من تقدم فى مجال التصنيع والإنتاج الحربى .

 

تأتى تلك الاجتماعات فى ضوء حرص مصر على تعزيز التعاون العسكرى والأمنى مع كافة دول القارة لدعم جهود السلام والإستقرار خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019.


الفريق محمد فريد

أجهزة السلامة

القوات المسلحة

الإتحاد الأفريقى

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