هجوم برلمانى على شركة شحن البضائع بميناء الغردقة: كامل الوزير مايرضيهوش كده

كتب محمد مجدى السيسى

هاجم وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، الشركة الخاصة بتفريغ وشحن البضائع، الخاصة بميناء الغردقة البحرى، التابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على هامش الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة بالمحافظة.



جاء ذلك خلال استعراض اللواء سامح عبد العزيز مدير عام ميناء الغردقة البحرى، لسير عمليات التفريغ والشحن بالميناء، وقاطعه النائب خالد عبد المولى أمين سر اللجنة، بقوله: "هذا شكل غير حضارى ولا يليق بالميناء، هذه الشركة ظالمة مصر، لو سمحت ما تستناش، أنا بطلب سحب الشركة دى ومخاطبتها بشكل رسمى لإنها تصدر صورة سلبية لرواد الميناء".

وطالب النائب هشام عبد الواحد رئيس الوفد البرلمانى، بمخاطبة الشركة فورا، برؤية متكاملة للالتزام به، مشددا: "هذا شكل سيئ ولازم يبقى فيه وقفة، والفريق كامل الوزير وزير النقل ما يرضيهوش دا وهيغيره فورا"، فرد اللواء سامح عبد العزيز مدير عام ميناء الغردقة البحرى، بأن الميناء سيلتزم بكل الملاحظات.

شارك فى الجولة التفقدية، برئاسة هشام عبد الواحد، رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة وخالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، وجمال آدم، وسامح السايح، نواب اللجنة، والنائب برديس عمران، والدكتور محمد على، مستشار لجنة النقل بالبرلمان.