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أخبار × 24 ساعة.. القوى العاملة: تخفيض عدد العاملين فى القطاع الخاص

الخميس، 19 مارس 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. القوى العاملة: تخفيض عدد العاملين فى القطاع الخاص محمد سعفان وزير القوى العاملة
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أبرز العناوين:

القوى العاملة: تخفيض عدد العاملين فى القطاع الخاص

الصحة تقرر وضع العاملين بالسياحة فى 4 محافظات بالحجر الصحى

إغلاق شارع ربيع الجيزى جزئيا لمدة 3 أيام لنقل مرافق متعارضة مع مترو الهرم

أمريكا تعلق خدمات استخراج التأشيرات فى أنحاء العالم بسبب كورونا

الجيش الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المعزولين من العسكريين لـ4267 حالة

 
الصحة: لايوجد علاج معتمد لكورونا واستخدام أدوية الملاريا غير سليم
 

وزير الصحة التونسى: وفاة امرأة كانت تحت العزل الصحى بعد وصولها من تركيا

 

رسالة من السيسى لرئيس جنوب أفريقيا بشأن تطورات سد النهضة يسلمها شكرى

 
 
 

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