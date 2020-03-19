أخبار × 24 ساعة.. القوى العاملة: تخفيض عدد العاملين فى القطاع الخاص

إعداد على عبد الرحمن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أبرز العناوين:

القوى العاملة: تخفيض عدد العاملين فى القطاع الخاص

الصحة تقرر وضع العاملين بالسياحة فى 4 محافظات بالحجر الصحى

إغلاق شارع ربيع الجيزى جزئيا لمدة 3 أيام لنقل مرافق متعارضة مع مترو الهرم

أمريكا تعلق خدمات استخراج التأشيرات فى أنحاء العالم بسبب كورونا

الجيش الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المعزولين من العسكريين لـ4267 حالة