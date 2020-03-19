أخبار × 24 ساعة.. القوى العاملة: تخفيض عدد العاملين فى القطاع الخاص

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وفيما يلى أبرز العناوين:
القوى العاملة: تخفيض عدد العاملين فى القطاع الخاص
الصحة تقرر وضع العاملين بالسياحة فى 4 محافظات بالحجر الصحى
إغلاق شارع ربيع الجيزى جزئيا لمدة 3 أيام لنقل مرافق متعارضة مع مترو الهرم
أمريكا تعلق خدمات استخراج التأشيرات فى أنحاء العالم بسبب كورونا
الجيش الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المعزولين من العسكريين لـ4267 حالة
وزير الصحة التونسى: وفاة امرأة كانت تحت العزل الصحى بعد وصولها من تركيا
رسالة من السيسى لرئيس جنوب أفريقيا بشأن تطورات سد النهضة يسلمها شكرى
أول مصرى يصاب بفيروس كورونا ببياتشينزا بإيطاليا يروى تجربته مع المرض
الأوقاف تعلن اختبار 404 متقدمين للعمل مقيم شعائر.. وتحدد الموعد لاحقا
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