3 شركات تأمين على الحياة تعلن التغطية التأمينية للوفاة بفيروس كورونا

كتب : حسام الشقويرى

كشف علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، عن قيام 3 شركات تأمين مصرية بالإعلان عن أن وثائق التأمين على الحياة تشمل فيروس "كورونا كوفيد 19"ضمن تغطياتها الأساسية، وذلك حرصا من شركات التأمين على الوقوف بجانب الشعب المصرى فى حالة الأزمات.

وأضاف الزهيرى، لـ"اليوم السابع"، أن شركات التأمين الصينية تعمل حاليا على توفير تغطية تأمينية عن طريق الموبايل للراغبين قبل ظهور المرض بتكلفة 65 ألف إسترلينى وبحد أقصى 100 ألف شخص، وهناك تغطية تأمينية أخرى لتوقف الأعمال بسبب الفيروس فى إحدى المقاطعات بحد أقصى 29 مليون دولار وتقوم الحكومة بتغطية 70% من التكلفة.

ومن جهة أخرى، أكدت شركات تقدم خدمات التأمين الصحى فى الإمارات، التزامها بتقديم الدعم الطبى اللازم وفق شروط وثائق التأمين التى تصدرها للمتعاملين، ما لم تنص استثناءات بعض الوثائق على غير ذلك.

ونُشر موقع صحيفة الرؤية الإماراتية، أن تلك الاستثناءات تتمثل فى اعتبار الفيروس وباء بشكل رسمى، وهو الأمر المستبعد حاليًا، حيث تنص بعض وثائق التامين صراحة على أن الوثيقة لا تعوض علاجات الأوبئة التى تتكفل بها الدولة أو أى جهة أخرى.

ومن جهة أخرى انخفض النشاط الصناعى فى الصين إلى مستويات قياسية الشهر الماضى حيث قالت مجموعة Caixin الإعلامية أن مؤشر مشتريات التصنيع فى الصين هبط إلى 40.3 فى فبراير منخفضًا عن 51.1 فى يناير وهى أقل المعدلات منذ عام 2004، وفقا لما نشرته شبكة سى أن ان الأمريكية، بسبب كورونا.

وأثر إغلاق المصانع الذى فرضته الحكومة بشكل كبير على أداء قطاع التصنيع وفقا للمجموعة الإعلامية Caixin والذى أوضح أن قيود السفر أضرت بسوق العمل وانخفض الإنتاج والطلبيات الجديدة ومستويات التوظيف بمعدلات قياسية مضيفة أن سلاسل التوريد تلقت ضربات قوية.

وقال رئيس مجلس الإدارة وكبير الاقتصاديين فى مجموعة CEBM، فى بيان "واجه المصنعون ضغوطًا كبيرة لتقديم الطلبات بقدرة تشغيلية غير كافية وسط تأثير الوباء".