اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 05:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: لايوجد علاج معتمد لكورونا واستخدام أدوية الملاريا غير سليم

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:43 م
الصحة: لايوجد علاج معتمد لكورونا واستخدام أدوية الملاريا غير سليم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لم يكتشف أى علاج أو لقاح لعلاج فيروس كرونا أو حتى الوقاية منه حول العالم مشيرة إلى أن المضادات الحيوية لا تقوم بعلاج الفيروس ولا تقى منه مطالبة المواطنين بالذهاب للمستشفيات حال ظهور أى أعراض للكورونا أو الأنفلونزا حتى يتم التمكن من اجراء الفحوص والتحاليل اللازمة للمشتبه به وتقديم العلاج الآمن له.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه ينبغى على أى مريض الحصول على الأدوية بمعرفة الطبيب وأن أى حديث عن توافر علاجات لفيروس كورونا كلام غير دقيق ولم يكتشف للمرض علاج إلى الآن مشيرة إلى أن مستشفيات الحميات والصدر بالجمهورية تستقبل المواطنين على مدار 24 ساعة وتقدم جميع الفحوص والعلاج بالمجان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الحديث عن استخدام أدوية الملاريا فى علاج مرض الكورونا غير صحيح وأن الوزارة تعمل بكل مستشفياتها ببرتوكول علاجى موحد وتشرف علية منظمة الصحة العالمية حفاظا على صحة المرضى من أى مضاعفات قد تنتج من تعاطى أى دواء.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام بالتعليمات المحددة التى تعلن من جانب الوزارة والحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية وعدم مخالطة المصابين أو المشتبه فى إصابتهم بالمرض.

وكانت وزارة الصحة قالت، إنه لا توجد أى بيانات تشير إلى أن الحيوانات المنزلية أو الأليفة مثل القطط والكلاب قد تصيب الإنسان بعدوى فيروس كورونا أو يمكنها نشره.

وقالت وزارة الصحة والسكان: "ينبغى الحرص الكامل على نظافة اليد بالماء والصابون أو تطهيرها بمحلول كحولى وفركها جيدا مع عدم مخالطة أشخاص مصابين بفيروس الأنفلونزا أو كورونا".

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان، عن سلسلة من النصائح الهامة التى تستهدف رفع المناعة الذاتية للجسم، ما يسهل قدرته على مواجهة الأمراض الفيروسية فى ظل تفشى مرض كورونا حول العالم، حيث قالت وزارة الصحة والسكان أن العسل الأبيض معزز للمناعة، مع ضرورة حصول الفرد على ملعقة من العسل الأبيض على كوب ماء صباحا لما له من فائدة فى رفع المناعة، وتنقية مسار الهواء بالجهاز التنفسي.


الصحة

كورونا

الملاريا

علاج كورونا

ادوية الملاريا

كورونا فيروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة