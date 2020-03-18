الصحة: لايوجد علاج معتمد لكورونا واستخدام أدوية الملاريا غير سليم

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لم يكتشف أى علاج أو لقاح لعلاج فيروس كرونا أو حتى الوقاية منه حول العالم مشيرة إلى أن المضادات الحيوية لا تقوم بعلاج الفيروس ولا تقى منه مطالبة المواطنين بالذهاب للمستشفيات حال ظهور أى أعراض للكورونا أو الأنفلونزا حتى يتم التمكن من اجراء الفحوص والتحاليل اللازمة للمشتبه به وتقديم العلاج الآمن له.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه ينبغى على أى مريض الحصول على الأدوية بمعرفة الطبيب وأن أى حديث عن توافر علاجات لفيروس كورونا كلام غير دقيق ولم يكتشف للمرض علاج إلى الآن مشيرة إلى أن مستشفيات الحميات والصدر بالجمهورية تستقبل المواطنين على مدار 24 ساعة وتقدم جميع الفحوص والعلاج بالمجان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الحديث عن استخدام أدوية الملاريا فى علاج مرض الكورونا غير صحيح وأن الوزارة تعمل بكل مستشفياتها ببرتوكول علاجى موحد وتشرف علية منظمة الصحة العالمية حفاظا على صحة المرضى من أى مضاعفات قد تنتج من تعاطى أى دواء.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام بالتعليمات المحددة التى تعلن من جانب الوزارة والحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية وعدم مخالطة المصابين أو المشتبه فى إصابتهم بالمرض.

وكانت وزارة الصحة قالت، إنه لا توجد أى بيانات تشير إلى أن الحيوانات المنزلية أو الأليفة مثل القطط والكلاب قد تصيب الإنسان بعدوى فيروس كورونا أو يمكنها نشره.

وقالت وزارة الصحة والسكان: "ينبغى الحرص الكامل على نظافة اليد بالماء والصابون أو تطهيرها بمحلول كحولى وفركها جيدا مع عدم مخالطة أشخاص مصابين بفيروس الأنفلونزا أو كورونا".

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان، عن سلسلة من النصائح الهامة التى تستهدف رفع المناعة الذاتية للجسم، ما يسهل قدرته على مواجهة الأمراض الفيروسية فى ظل تفشى مرض كورونا حول العالم، حيث قالت وزارة الصحة والسكان أن العسل الأبيض معزز للمناعة، مع ضرورة حصول الفرد على ملعقة من العسل الأبيض على كوب ماء صباحا لما له من فائدة فى رفع المناعة، وتنقية مسار الهواء بالجهاز التنفسي.