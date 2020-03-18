اليوم السابع
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أول مصرى يصاب بفيروس كورونا ببياتشينزا بإيطاليا يروى تجربته مع المرض

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:02 م
أول مصرى يصاب بفيروس كورونا ببياتشينزا بإيطاليا يروى تجربته مع المرض كورونا
كتب محمود راغب

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معاناة وفترة صعبة عاشها أول مصرى أصيب بفيروس كورونا فى بياتشينزا بإيطاليا، حتى خروجه من المستشفى بعد شفائه.

 

ويروى "شوكت" أول مصرى فى بياتشينزا يصاب بفيروس كورونا، تجربته مع الفيروس حتى شفاءه، لافتا إلى أنه أصيب هو وزوجته بالفيروس.

 

وقال أول مصرى فى بياتشينزا يصاب بفيروس كورونا :"انا لسه طالع من المستشفى بعد شفائى بنسبة 100 % الحمد لله بفضل ربنا ودعواتكم وبشكر ربنا".

 

وعن إصابته بالمرض، أضاف أول مصرى فى بياتشينزا يصاب بفيروس كورونا، أنه فى الأسبوع الأول كان يشعر بالتعب يعانى من صداع شديد فى مقدمة الرأس وألم شديد فى العين ثم تبعها ارتفاع فى درجة الحرارة وألم فى الجسم، قائلا: "جالى صداع فى مقدمة الرأس شديد وألم فى العين الصداع وبعدها راح وجالى سخونية وجسمى مكسر حاسس إنى مش عارف ارفع جسمى من السرير قلت دا برد رحت للدكتور إدانى علاج برد".

 

وأشار أول مصرى فى بياتشينزا يصاب بفيروس كورونا، إلى أنه فى اليوم التالى اكتشف إصابة زوجته بنفس الأعراض واعتقدوا أن السبب إصابتها بالبرد ولم يؤت علاج البرد أية نتائج فطلب الإسعاف وتم نقل زوجته لمستشفى بياتشينزا وتم اكتشاف إصابة زوجته بكورونا وإصابته أيضا بالمرض.

 

وتابع: "تم حجز زوجتى فى مستشفى بياتشينزا ولم أجد مكان أخر لحجزى فى المستشفى فتوجهت لمستشفى بارما وتم أخذ العينات دم ومن الحلق والأنف وتم حجز لمدة 5 أيام بالإضافة ل 10 أيام فترة مرضى فى المنزل وثبت فى آخر يوم فى المستشفى نتائج التحليل سلبية.

 

ووجه رسالة طمأنة للمصريين قائلا: "لو هتستلم ليه هيقتلك زيه زى البرد عايز عزيمة وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ولازم تكون أقوى منه".

 

 


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