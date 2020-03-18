الصحة تقرر وضع العاملين بالسياحة فى 4 محافظات بالحجر الصحى

كتب وليد عبد السلام

أرسلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلي اللواء محمد شعراوي وزير التنمية المحلية خطابا جاء فيه : فى ضوء حرص وزارة الصحة والسكان على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وبناء على نتائج التقصي الوبائي ومتابعة الحالات التي تم رصدها للمخالطين فيرجي التفضل بالموافقة والتوجيه بما يلزم للجهات المعنية للتشديد على وجوب تطبيق الاجراءات الاحترازية التالية علي محافظات البحر الأحمر والاقصر وجنوب سيناء وأسوان.

ووفق قرار وزيرة الصحة فتتضمن الاجراءات عدم مغادرة أى فرد من الأطقم العاملة فى المنشأت السياحية وذلك لمدة 14 يوم اعتبار من اليوم او من تاريخ خروج اخر سائح من المحافظة على أن يخضعوا جميعا للحجر الصحي نظرا لان ايقاف حركة الطيران سيؤدى لمغادرة هذة الأطقم من المنشات السياحية .

وجاء بالقرار الزام المحافظين بتطهير كافة المنشأت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية مع عدم استقبال السياحة الداخلية لمدة 14 يوم من تاريخ مغادرة اخر سائح .

وكان وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التى تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية. وأوضح أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و 12من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.