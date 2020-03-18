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فيديو.. ماذا قالت منظمة الصحة العالمية اليوم عن كورونا وعلاجه؟

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:02 م
فيديو.. ماذا قالت منظمة الصحة العالمية اليوم عن كورونا وعلاجه؟ منظمة الصحة العالمية
كتب وليد عبد السلام

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عقد الدكتور أحمد المنظرى مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط مؤتمرا صحفيا عبر الانترنت من مقر المنظمة بالقاهرة للوقوف على أخر مستجدات وتطورات الوضع حول العالم بشأن فيروس كورونا .

اليوم السابع توضح في الفيديو التالى أهم ما جاء من معلومات في المؤتمر .

 

كورونا وعلاجه
 

منظمة الصحة العالمية تتحدث عن أخر التطورات

الإصابات في العالم
 

167 ألفا و515 فى 150 دولة

 

الوفيات
 

6 آلاف و606 حالات وفاة

 

الإصابات بدول شرق المتوسط

18 ألفا و19 حالة في 18 دولة

 

الوفيات في شرق المتوسط

1010 حالة وفاة في 7 دول

 

العلاج
 

لم يتم الوصول إلى علاج أو لقاح معتمد حتي الآن

العلاج الحقيقي لفيروس كورونا لن يتوفر قبل عام بعد انهاء التجارب السريرية

 

هل ينتقل الفيروس بالهواء؟
 

فيروس كورونا لا ينتقل عبر الهواء ولكن بالرزاز المتطاير من شخص مصاب

 

هل يموت الفيروس في الصيف؟
 

لن يؤثر المناخ الحار على ظهور الفيروس من عدمه

 

أوضاع اللاجئين والأجانب بمصر
 

يعاملون معاملة طيبة ويعالجون وفق اللوائح الصحية الدولية

 


كورونا

منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا

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