المتحدث العسكرى ينفى انتشار قوات الجيش لتنفيذ حظر تجول بالمحافظات

كتب زكى القاضى

نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث العسكرى صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء القوات المسلحة فى الانتشار فى محافظات الجمهورية لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث العسكرى والتأكيد على كافة وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الإجتماعى عدم ترويج الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء أى ادعاءات مغرضة وأن المتحدث العسكرى هو المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.. مع مواصلة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى.