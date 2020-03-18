إغلاق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى 4 أيام لتنفيذ أعمال صيانة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة أنه وفى إطار تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع المشروع القومى لمترو الأنفاق " الخط الرابع "، ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق شارع ربيع الجيزى وتقاطعه مع شارع نور المصطفى جزئياً بالاتجاهين لمدة 3 أيام على أن يكون العمل على النحو التالى:

- من يوم الجمعة الموافق 20/3/2020 حتى يوم الأحد الموافق 22/3/2020 ، على أن يكون العمل من الساعة 12 صباحاً وحتى 5 صباحاً طوال فترة الأعمال .

ووأضافت محافظة الجيزة ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بوضع اللوحات الإرشادية ونشر اللجان المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط مناطق العمل .

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات لتفادى التكدسات .

وفى السياق أعلنت محافظة الجيزة أنه وفى إطار تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بـ كوبرى الجيزة المعدنى ورفع كفاءة طبقة ( الإيبوكسى ) أعلى الكوبرى، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق الكوبرى بشكل جزئي لمدة 4 أيام، على أن يتم العمل كالتالى:

- من يوم الجمعة الموافق 20/3/2020 وحتى يوم الإثنين الموافق 23/3/2020 على مدار الـ 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور .

- سيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال .

وأضافت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بوضع اللوحات الإرشادية ونشر اللجان المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط مناطق العمل .

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات لتفادى التكدسات .