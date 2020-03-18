اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 10:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إغلاق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى 4 أيام لتنفيذ أعمال صيانة

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:48 م
إغلاق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى 4 أيام لتنفيذ أعمال صيانة غلق شارع
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة الجيزة أنه وفى إطار تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع المشروع القومى لمترو الأنفاق " الخط الرابع "، ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق شارع ربيع الجيزى وتقاطعه مع شارع نور المصطفى جزئياً بالاتجاهين لمدة 3 أيام على أن يكون العمل على النحو التالى:
 
- من يوم الجمعة الموافق 20/3/2020 حتى يوم الأحد الموافق 22/3/2020 ، على أن يكون العمل من الساعة 12 صباحاً وحتى 5 صباحاً طوال فترة الأعمال .
 
ووأضافت محافظة الجيزة ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بوضع اللوحات الإرشادية ونشر اللجان المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط مناطق العمل .
 
وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات لتفادى التكدسات .
 
وفى السياق أعلنت محافظة الجيزة أنه وفى إطار تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بـ كوبرى الجيزة المعدنى ورفع كفاءة طبقة ( الإيبوكسى ) أعلى الكوبرى، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق الكوبرى بشكل جزئي لمدة 4 أيام، على أن يتم العمل كالتالى:
 
- من يوم الجمعة الموافق 20/3/2020 وحتى يوم الإثنين الموافق 23/3/2020 على مدار الـ 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور .
 
- سيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال .
 
وأضافت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بوضع اللوحات الإرشادية ونشر اللجان المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط مناطق العمل .
 
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات لتفادى التكدسات .
 
 

الجيزة

الطرق

المرور

مرور الجيزة

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يخفض عدد العاملين لـ 50% عدا الإدارات الميدانية

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:07 م

محافظة الجيزة: عودة مياه الشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاعات مساء اليوم

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:41 م

محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة سوق الثلاثاء الأسبوعى لمواجهة كورونا.. صور

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:09 م

من 4 أيام.. انقطاع مستمر للمياه فى الطوابق بفيصل محافظة الجيزة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:00 ص

محافظ الجيزة يوجه بحملات تموينية على المحتكرين للسلع

الإثنين، 16 مارس 2020 03:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة