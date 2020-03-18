أمريكا تعلق خدمات استخراج التأشيرات فى أنحاء العالم بسبب كورونا

رويترز

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قررت تعليق جميع خدمات التأشيرات المتعلقة بالهجرة وغيرها اعتبارا من اليوم الأربعاء في معظم دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولم تحدد المتحدثة أسماء أو عدد الدول التي ستتوقف فيها الخدمات. وقالت إن البعثات الأمريكية في الخارج ستواصل تقديم خدمات تأشيرات الطوارئ "في حدود المسموح" وأشارت إلى أن الخدمات ستظل متاحة أمام المواطنين الأمريكيين.

وقالت المتحدثة إن البعثات ستستأنف خدمات التأشيرات بشكل معتاد بأسرع ما يمكن دون أن تحدد موعدا لذلك.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتوفير حزمة تحفيز بتريليون دولار من أجل امتصاص التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا تشمل شيكات بألف دولار للأمريكيين في غضون أسبوعين، فى حين قالت نيويورك، إنها قد تأمر سكان أكبر مدينة أمريكية من حيث عدد السكان بالبقاء فى منازلهم.

وقال الرئيس دونالد ترامب، إن هناك تقدما فى التصدى للفيروس سريع الانتشار وتوقع "انتعاشا قويا" للاقتصاد الأمريكى عندما يتباطأ التفشى.