الأوقاف تعلن اختبار 404 متقدمين للعمل مقيم شعائر.. وتحدد الموعد لاحقا

يشار إلى حزمة القرارات الاحترازية التى أطلقتها "الأوقاف" فى مواجهة فيروس كورونا، خلال الساعات الماضية، ومنها حظر "تقبيل اليد" بين المشايخ، والتأكيد على وقف تقبيل يد الوالدين مؤقتا، ومنع السلام باليد بين موظفى الوزارة، وغلق جميع الأضرحة والمزارات طوال فترة تعليق الدراسة، وتأجيل جميع الاختبارات والدورات والمسابقات، وتأجيل الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية وإطلاق التدريب عن بعد، والغاءالاحتفالات بالإسراء والمعراج بسبب كورونا وتكتفى بخطبة الجمعة، بسبب كورونا.
وشملت إجراءات وزارة الأوقاف، اطلاق حملة لتطهير وتعقيم المساجد ضد فيروس كورونا، برش السجاد وغسله، وتطهير دورات المياه، ومكان الوضوء، حيث تتلقى غرفة عمليات الوزارة، لدى الانعقاد الدائم، فى مقرها بمسجد صلاح الدين بالمنيل تبليغات تنفيذ المهام الموكلة بالصور للتيقن من جدية الحملات كل فى منطقته.
|1.
|أحمد هلال محمد محمود
|القليوبية
|2.
|عصام عبد المقصود إمبارك حسانين
|الاسماعيلية
|3.
|هيثم عبد الله عبد المجيد فايد
|الغربية
|4.
|نصر إبراهيم بركات
|دمياط
|5.
|محمد ممدوح محمد البربري
|البحيرة
|6.
|إبراهيم حسن عبد الرازق داود
|البحيرة
|7.
|اسامة عبد الجواد سيد عبد الجواد
|بني سويف
|8.
|محمد محمد هلال محمد
|الدقهلية
|9.
|ممدوح أحمد عبد الله قبيصي
|سوهاج
|10.
|محمد خضر عيد خضر
|الفيوم
|11.
|حسين نايف بسيوني عبد النبي
|البحيرة
|12.
|شعبان محمد فراج نوار
|البحيرة
|13.
|عبد الصمد رجب عبد الصمد العو
|البحيرة
|14.
|محمود مصطفى عمر عبد المجيد عفش
|البحيرة
|15.
|محمود رفعت محمد عويس
|بني سويف
|16.
|محمد فتحي عبد العزيز عبد الفتاح
|دمياط
|17.
|إبراهيم اسماعيل إبراهيم الثور
|الغربية
|18.
|محمود أحمد محمود مخلص
|الغربية
|19.
|مصطفى يوسف عبد الباسط
|القليوبية
|20.
|أحمد محمد السيد جعفر
|الإسكندرية
|21.
|ياسر سمير عبد التواب زهران
|أسيوط
|22.
|أحمد هاشم عبد الغفار شعبان
|البحيرة
|23.
|ناصر محمد مهني عبد الناصر
|البحر الأحمر
|24.
|محمود حبيب أحمد عبد الله
|الشرقية
|25.
|محمد علي إبراهيم محمود حمد
|البحيرة
|26.
|حسن محمد جابر عطا الله
|أسيوط
|27.
|دسوقي أبو السعود دسوقي حامد
|الأقصر
|28.
|محمد عبد الرحيم عبد الظاهر عبد الرحيم
|الأقصر
|29.
|أحمد محمد السيد خطاب
|البحيرة
|30.
|علي عثمان عزقلانى على الفقى
|البحيرة
|31.
|محمد علي عبد العزيز عبد الجواد
|بني سويف
|32.
|محمد إبراهيم سيد أحمد
|سوهاج
|33.
|أحمد محمد سيد أحمد ابو طالب
|الغربية
|34.
|فهيم مسعود محمد العصامي
|الغربية
|35.
|محمد المنشاوي سليمان عيد
|الغربية
|36.
|حسام طه محمد عبد العاطي
|الفيوم
|37.
|عمر رضا يوسف عفيفي
|القليوبية
|38.
|محمد حسن عبد اللطيف عبد الدايم
|القليوبية
|39.
|عبد الله حمدي خلف حادي
|قنا
|40.
|حسام محمد السيد الحليسى
|كفر الشيخ
|41.
|محمود عباس السيد إبراهيم عبد الله
|كفر الشيخ
|42.
|محى إسماعيل عبد السلام بسيوني
|كفر الشيخ
|43.
|محمود أحمد سعد السعيد
|الشرقية
|44.
|عبد الفتاح سليم حسن سليم
|الأقصر
|45.
|رضا فوزي إبراهيم يوسف قرقيط
|البحيرة
|46.
|محمد أحمد محمد أبو العطا
|البحيرة
|47.
|محمود حسن عبد الغفار حجاج
|البحيرة
|48.
|محمود محمد شعبان زعير
|البحيرة
|49.
|نور محمد إسماعيل الأنصاري
|البحيرة
|50.
|أحمد قرني حافظ سعد
|بني سويف
|51.
|إسماعيل محمد عبد الستار علي محمد
|بني سويف
|52.
|بطل حلمى رمضان عبد العال
|بني سويف
|53.
|خالد خليفه عبد الفتاح محمد
|بني سويف
|54.
|محمد حميدة محمود رستم
|بني سويف
|55.
|محمد عبد السلام عبد المنعم عبد العال
|سوهاج
|56.
|السيد ناصر السيد محمد
|الشرقية
|57.
|إبراهيم ابراهيم البسطويسي جوده
|الغربية
|58.
|محمد عبد الحميد عبد الرازق حويزي
|الغربية
|59.
|محمد عبد المقصود ابو النجا ابو راضي
|الغربية
|60.
|محمود مصطفى محمود البقري
|الغربية
|61.
|شكري محمد عبد الحميد محمد
|بني سويف
|62.
|محمد سعيد محمد القزاز
|البحيرة
|63.
|مصطفى سعد مصطفى عبد الله
|بني سويف
|64.
|محمد حسين جاد سيد
|أسيوط
|65.
|عبد التواب عزت عبد التواب الضوي
|الأقصر
|66.
|أحمد عمر حسين محمد
|بني سويف
|67.
|أحمد فوزي محمود أحمد
|بني سويف
|68.
|أسامة طاهر عوض الله الدهراوى
|الدقهلية
|69.
|عبد الناصر رجب منصور محمد
|الشرقية
|70.
|محمد السعيد مصطفى سالم
|الغربية
|71.
|أيمن جاد الحسيني جاد
|القليوبية
|72.
|حسين محمد صلاح شلتح
|كفر الشيخ
|73.
|وليد اسماعيل سيد أحمد شريشره
|كفر الشيخ
|74.
|محمد أسامة خليل عبد الرازق
|المنوفية
|75.
|صابر حلمي مصطفي سيد
|المنيا
|76.
|حسام حسن صبحي الشيخ
|البحيرة
|77.
|أحمد عبد الناصر فكري محمد
|السويس
|78.
|محمد جمال عبد العظيم سليم
|الشرقية
|79.
|مهران مرعي سليمان محمد
|المنيا
|80.
|أحمد سيد حسن بصري
|الأقصر
|81.
|إبراهيم محمد أحمد دحريج
|البحيرة
|82.
|محمد رمضان هلال أحمد
|بني سويف
|83.
|معتصم محمد صفوت سيد محمد
|بني سويف
|84.
|أمير محمد حامد عوضين
|الدقهلية
|85.
|محمد أبو بكر السيد شويخ
|الشرقية
|86.
|ياسر السيد عبد الرحمن الحص
|الغربية
|87.
|أحمد أشرف السيد محمد
|القاهرة
|88.
|إبراهيم ربيع إبراهيم أحمد إمام
|القليوبية
|89.
|محمد محروس عبد الحليم عبد الفتاح غانم
|القليوبية
|90.
|ناصر عبد التواب حسين علس
|القليوبية
|91.
|رفاعي صبري صديق عبد المجيد
|قنا
|92.
|محمد جمعة المتولي المرسي سويلم
|كفر الشيخ
|93.
|علي عبد الوهاب محمد علام
|المنوفية
|94.
|طه على محمد على
|المنيا
|95.
|لطفي أحمد عبد الحافظ
|البحر الأحمر
|96.
|محمد شرف الدين عيد قلم
|سوهاج
|97.
|عماد الدين علي أحمد عبد الهادي
|قنا
|98.
|أسامه جابر عبد الراضي محمود
|الأقصر
|99.
|صلاح الدين محمد أمين أحمد
|الأقصر
|100.
|عاصم محمد أبو عجيله نويشي
|البحيرة
|101.
|محمد عبد الله عبد مناف جاد
|البحيرة
|102.
|محمد شحات عبد الفتاح معوض
|بني سويف
|103.
|محمد عبد الستار إبراهيم محمد
|بني سويف
|104.
|محمود جمعة عبد العزيز جبر
|بني سويف
|105.
|مصطفى محمد أحمد محمد
|الجيزة
|106.
|محمد طلعت مختار العطوي
|دمياط
|107.
|إبراهيم فتحي أحمد السكريه
|الغربية
|108.
|أحمد محمد حامد النجار
|الغربية
|109.
|وجدي سليمان حسن درباله
|الغربية
|110.
|أحمد عبد الناصر على السيد
|القليوبية
|111.
|حمدي زكريا محمد محمد مبارك
|القليوبية
|112.
|محسن السيد محمد محمد
|القليوبية
|113.
|محمد فؤاد محمد الغنام
|القليوبية
|114.
|محمد قاسم حسن خميس
|القليوبية
|115.
|عبد الرازق نور الدين على سليم
|قنا
|116.
|محمد محمد علي فرج
|كفر الشيخ
|117.
|محمد حسانين سعد على
|المنيا
|118.
|راضي محمود التابعي العدوي
|دمياط
|119.
|محمود خلف محمود محمد
|سوهاج
|120.
|حمدي محمد مصطفى أحمد
|الاسماعيلية
|121.
|موسى ربيع موسى بشير
|أسوان
|122.
|بدوي عبد الباسط أحمد طايع
|الأقصر
|123.
|الشاذلي حجاج عبد الباسط أحمد
|الأقصر
|124.
|مصطفى محمد كامل محمد
|بني سويف
|125.
|أحمد متولي عبد الكريم متولي
|الجيزة
|126.
|أحمد صلاح محمد إسماعيل
|الشرقية
|127.
|عبد العزيز حسن سليمان خليل
|شمال سيناء
|128.
|السيد عبد الغفار على ابو سويلم
|الغربية
|129.
|يوسف شعبان عبده الشرقاوي
|الغربية
|130.
|أبو الحجاج محمد علي إمبابي
|قنا
|131.
|محمود رشدي صالح محمد
|قنا
|132.
|وليد محمود أبو المجد محمود
|قنا
|133.
|أنور شمس محمد متولي
|كفر الشيخ
|134.
|حسن سعد حسن رداد
|كفر الشيخ
|135.
|رضا أحمد علي أبو سعده
|كفر الشيخ
|136.
|السيد أمين محمد حجازي
|كفر الشيخ
|137.
|عماد الشحات منشاوي أبو عقاده
|كفر الشيخ
|138.
|مرسى محمد مرسى على
|كفر الشيخ
|139.
|سعيد محمود عبد الله شمس الدين
|المنوفية
|140.
|شوقي عبد الصادق عبد الحميد علي
|المنوفية
|141.
|فتحي محمد أحمد البرناوى
|المنوفية
|142.
|ابو القاسم عرفان محمد عبد المالك
|المنيا
|143.
|محمود حسن عبد الحميد اسلمان
|المنيا
|144.
|حسن جاد الكريم أحمد
|أسيوط
|145.
|حمادة محمد السيد خطاب
|البحيرة
|146.
|محمود عبد العال جابر طلبه
|سوهاج
|147.
|محمود السيد علي عوض
|الفيوم
|148.
|محمد محمد سعد جابر
|الاسكندرية
|149.
|الحجاج علي محمود طه
|الأقصر
|150.
|عبد الله محمد ابراهيم حسن
|البحيرة
|151.
|محمود محمد عبد المعطي الديب
|البحيرة
|152.
|الجيلاني فتحي محمد عبد اللطيف
|بني سويف
|153.
|علي سليمان عبد الحميد شحاته
|بني سويف
|154.
|محمد سيد حسن إبراهيم
|بني سويف
|155.
|أحمد نادي توفيق رجب
|الجيزة
|156.
|محمود حسن شعبان محمد
|الدقهلية
|157.
|رفعت محمد السيد عبد الرحيم
|سوهاج
|158.
|خالد عمر فنجرى حموده
|القليوبية
|159.
|محمود حسن على غديرى
|القليوبية
|160.
|عماد حمدي إسماعيل فراج
|كفر الشيخ
|161.
|إسلام حمد الله على الفقي
|المنوفية
|162.
|فوزي شحاته فوزي شحاته
|المنوفية
|163.
|أحمد محمد محمود الخطيب
|بني سويف
|164.
|أحمد محمد جاد الرب أحمد
|سوهاج
|165.
|سيد محمد سيد عبد المولي
|بني سويف
|166.
|طه شعبان أحمد مرداشى
|بني سويف
|167.
|إبراهيم على محمد السيد
|الدقهلية
|168.
|إبراهيم عبد الله محمد فتح الله
|الشرقية
|169.
|شريف محمد محمد أحمد عبد الموجود
|الشرقية
|170.
|إبراهيم صبري ابراهيم العربي
|الغربية
|171.
|وليد عطية شحاته محمد رجب
|الغربية
|172.
|أحمد محمد فاضل أحمد
|القليوبية
|173.
|المزمل أحمد حسن علي
|قنا
|174.
|بلال محمد رمضان محمد
|كفر الشيخ
|175.
|حسنى محمد باتع مرعى
|كفر الشيخ
|176.
|سامي عبد الله أحمد إبراهيم
|كفر الشيخ
|177.
|عبد الغنى سعد ابو الفتوح محمد
|كفر الشيخ
|178.
|محمد عاطف مصطفى سرور
|كفر الشيخ
|179.
|ولاء الدين عبد العال عطية جاب الله
|كفر الشيخ
|180.
|مؤمن عبد المجيد محمد عبد الفتاح
|المنوفية
|181.
|رزق يوسف عبد الرحيم علي
|المنيا
|182.
|مصطفى عاشور عبد العزيز عبد الله
|المنيا
|183.
|سيد مجدي سيد عبد الحميد
|بني سويف
|184.
|حلمي أحمد عبد الفتاح
|البحيرة
|185.
|علاء محمد عبد الغفار إبراهيم العرابى
|الاسكندرية
|186.
|أدهم أحمد محمد حسين
|أسيوط
|187.
|محمد حامد إبراهيم حريز
|أسيوط
|188.
|على محمد محمد معوض
|بني سويف
|189.
|عادل محمد فايق محمد إبراهيم
|الدقهلية
|190.
|محمد ربيع محمد عبد السلام
|الفيوم
|191.
|جمال عبد الناصر رمضان مرسي عزب
|القليوبية
|192.
|محمد عبد الهادي محمد على
|القليوبية
|193.
|أحمد فؤاد سليم عبد الوارث
|قنا
|194.
|أحمد محمد نظمي سيد أحمد محمد
|كفر الشيخ
|195.
|عادل عبد القادر حسن الجرن
|كفر الشيخ
|196.
|مروان عبد الحليم محمد أبو العنين المحص
|كفر الشيخ
|197.
|عمرو سعيد فتوح درويش
|المنوفية
|198.
|وليد أشرف عبد الحي علي حسن
|الشرقية
|199.
|محمود سعد محمد جودة
|الفيوم
|200.
|صالح محمد صالح محمد حنفي
|كفر الشيخ
|201.
|مصطفى محمد علي الدين أحمد
|أسيوط
|202.
|محمد مصطفى عراقى أحمد
|الأقصر
|203.
|حامد عبد الرحمن عبد الحميد عبد العزيز
|البحيرة
|204.
|فرج سعيد محمد عبد العال
|البحيرة
|205.
|محمود ابراهيم حامد عوض
|البحيرة
|206.
|أحمد محمد عبد الله سعيد
|الجيزة
|207.
|أحمد رمضان حسني ساكب
|الدقهلية
|208.
|السعيد شحتو ذاكي محمد سمرة
|الدقهلية
|209.
|محمد عبد الله خليل الشرقاوي
|الدقهلية
|210.
|أحمد محمد أحمد جودة
|دمياط
|211.
|محمد حسنى محمود الفار
|دمياط
|212.
|رأفت مصطفى عارف علي
|سوهاج
|213.
|محمد بشري السيد محمودي
|الشرقية
|214.
|محمد عيسى خليل دسوقي
|الفيوم
|215.
|عبد الفتاح عطا سعد عبد الفتاح
|القليوبية
|216.
|رجب حسين وصال حسين
|المنوفية
|217.
|حسن أحمد حسن عبد الله
|المنيا
|218.
|عثمان محمد محمود أبو عامر
|البحيرة
|219.
|أشرف سيد عيد
|بني سويف
|220.
|عبد الجليل لطفي أبوبكر عبد اللطيف
|بني سويف
|221.
|محمد سيد أبو سريع سلامه
|الجيزة
|222.
|عبد الله محمد يحيى محمد علي
|الشرقية
|223.
|أحمد خضري تغيان علي
|قنا
|224.
|أحمد فتحي محمد علي يوسف
|كفر الشيخ
|225.
|ياسر محمد ابراهيم المنياوى
|البحيرة
|226.
|حامد فتوح محمد ندا
|الغربية
|227.
|عبد الله إبراهيم أحمد إبراهيم
|قنا
|228.
|سلمي أحمد عبد الباسط عبد الجواد
|بني سويف
|229.
|خالد عبد العزيز عبد الرازق
|القليوبية
|230.
|أبو الحسن الشاذلي هاشم محمد
|الأقصر
|231.
|محمود محمد بيومي ابو زيد
|الأقصر
|232.
|أحمد عبد السميع محمد عبد البارى
|البحيرة
|233.
|اسلام رمضان ربيع محمود الشناوى
|البحيرة
|234.
|طلعت منصور عبد الحميد غالى
|البحيرة
|235.
|محمود منشاوي سعد منشاوي
|البحيرة
|236.
|خالد شحات سيد عبد الكريم
|بني سويف
|237.
|على أبو طالب عوض علي
|بور سعيد
|238.
|محمد صلاح الدين محمد الراوي
|سوهاج
|239.
|أحمد بهنسي رمضان الديب
|القاهرة
|240.
|صابر كامل محمد بدر
|كفر الشيخ
|241.
|صلاح علي رزق علي
|كفر الشيخ
|242.
|أحمد طه محمد حسن
|أسيوط
|243.
|مصطفى محمد سيد محمد
|أسيوط
|244.
|وجيه عبد الحميد حسين قطوس
|البحيرة
|245.
|حمدي حامد محمود السيد
|سوهاج
|246.
|محمد شحاته عبد الله عامر
|الشرقية
|247.
|محمود حسن علي عبد المقصود
|الفيوم
|248.
|محمد الشحات أحمد الفحل
|المنوفية
|249.
|مصطفى عبد العليم محمد يوسف
|الاسكندرية
|250.
|إسلام فريد انصاري محمد
|البحيرة
|251.
|عبد السيد جمعة عبد الفتاح جاد
|بني سويف
|252.
|ماهر بسيوني محمد عبده
|الغربية
|253.
|عادل على السيد نصار
|كفر الشيخ
|254.
|أحمد عبد الغني إبراهيم الباجوري
|البحيرة
|255.
|كريم إبراهيم محمد محمد عبد الله
|البحيرة
|256.
|أحمد محمود محمد شاهين
|الغربية
|257.
|محمد أحمد محمود حسن
|أسيوط
|258.
|علاء محمد عبد الرضي إبراهيم
|الأقصر
|259.
|هاني الشحات شهاب هلال
|دمياط
|260.
|رجب محمود امين عبد ربة
|سوهاج
|261.
|أحمد عبد العزيز عبد الرشيد مكاوي
|القليوبية
|262.
|محمود حسني محمود سليمان رشيد
|القليوبية
|263.
|محمود أحمد محمود عيسي
|قنا
|264.
|محمد ربيع عبد الله أحمد
|المنيا
|265.
|حسن عبد العزيز شعبان أبو عامر
|البحيرة
|266.
|محمود إبراهيم محمد رضا محمد أبو القاسم
|البحر الأحمر
|267.
|محسن علي أبو زيد أحمد
|الأقصر
|268.
|فايز فتحي خالد محارب
|البحيرة
|269.
|محمد عبد الباسط صالح غازي
|البحيرة
|270.
|محمد جاد حسين محمد
|بني سويف
|271.
|نور عبد المنعم علي محمد
|بني سويف
|272.
|محمود قمر حافظ بدران
|الدقهلية
|273.
|نعمان شعبان إبراهيم على
|سوهاج
|274.
|محمود محمد الصادق عطية
|شمال سيناء
|275.
|عمار عبد العزيز عبد العزيز حواس
|الغربية
|276.
|أحمد غريب محمد محمد
|القليوبية
|277.
|طاهر فتحي أحمد بيومي
|القليوبية
|278.
|محمود ماهر أمين عبد الفتاح
|القليوبية
|279.
|عماد حمدي محمد حسن
|أسيوط
|280.
|نصر سعيد حسن جادو
|البحيرة
|281.
|محمد محمد توفيق أحمد
|البحر الأحمر
|282.
|محمد علي وهيدي عبد العزيز
|أسيوط
|283.
|أشرف عبد الله النوبي برسى
|الأقصر
|284.
|محمد فتحي إبراهيم عبد الرحمن
|الأقصر
|285.
|محمد خليل ابراهيم حمود
|البحيرة
|286.
|محمود محمد حويحي مرسي
|بني سويف
|287.
|اسامه حسين أحمد عبد العال
|سوهاج
|288.
|عبد الله عاطف محمد عبد الله
|السويس
|289.
|محمد حسين علي خلف
|الفيوم
|290.
|أحمد سيد عبد السميع مرسى
|أسيوط
|291.
|اسامه عبد اللطيف عبد الحفيظ الفضالي
|البحيرة
|292.
|سامح شوقي محمد المرابط
|البحيرة
|293.
|السيد محمد عبد الحميد أحمد
|سوهاج
|294.
|يحيي منصور عبد العال عبد الله
|الشرقية
|295.
|أحمد سالم أحمد سليم
|الغربية
|296.
|أحمد رزق محمد سيد أحمد
|المنوفية
|297.
|محمد محمود محمد علي جاد الحق
|أسيوط
|298.
|أحمد رجب يوسف عوض
|الجيزة
|299.
|عطية مسعد مسعد حسن
|دمياط
|300.
|محمد يوسف محمد محمد
|البحيرة
|301.
|محمد عزيز حسين شنب
|دمياط
|302.
|عبد اللطيف محمد عبد اللطيف أحمد
|سوهاج
|303.
|سامح محمد حبيب عوض الله
|الشرقية
|304.
|عادل المحمدي علي السيد الهلالي
|الغربية
|305.
|حسين ناجى عبد العليم حسين
|المنيا
|306.
|رجب عبد النعيم عبد الرحيم محمد
|المنيا
|307.
|رضا حسن عبد العزيز حسن
|المنيا
|308.
|محمود عبد الدايم حسين محمد
|بني سويف
|309.
|أحمد محمد زغلول علي الدين
|السويس
|310.
|مصطفى عبد المولي إبراهيم عثمان
|الغربية
|311.
|أحمد محمد عبد المطلب محمود
|بني سويف
|312.
|أحمد ياسر عبد القادر ابو العطا نجم
|الدقهلية
|313.
|عمران خلف علي عبد النبي
|سوهاج
|314.
|عماد ناصر السيد محمد
|الشرقية
|315.
|مصطفى أحمد عبد المقصود عبد العال
|الفيوم
|316.
|بسطاوى محمد بسطاوى أحمد
|أسوان
|317.
|الحسين خلف أبو الحمد سعيد
|سوهاج
|318.
|محمد كرم محمد الهادي خليل
|الشرقية
|319.
|محمد ماهر جوده عليوه
|الشرقية
|320.
|أشرف إبراهيم محمد محمود
|القليوبية
|321.
|راشد حجازي عبد الرحيم راشد
|قنا
|322.
|عبد العال حمدين عبد العال أبو شريف
|كفر الشيخ
|323.
|عبد الله رفعت محمود سليم
|الاسكندرية
|324.
|طاهر حمدي عبد المقصود طلحة
|البحيرة
|325.
|محمود الشحات مبروك أبو الخير
|البحيرة
|326.
|عبد العزيز سيد عبد العزيز أحمد
|بني سويف
|327.
|محمد مصطفى طه إمام
|بني سويف
|328.
|إبراهيم يوسف محمد يوسف
|الدقهلية
|329.
|حمدي حجازي عبد العليم أبو المعاطي
|الدقهلية
|330.
|هاني جلال سليم موسي
|دمياط
|331.
|محمد إسماعيل محمود بدر
|الغربية
|332.
|طه صابر محمد محمود
|كفر الشيخ
|333.
|أحمد فتحي أحمد حسين
|أسيوط
|334.
|عبد المقصود مسعود بسيوني النمر
|البحيرة
|335.
|ايمن فكري فرج عبد الباقي
|بني سويف
|336.
|سيد محمد سيد محمد
|بني سويف
|337.
|محمد جمال حسن عبد الله
|السويس
|338.
|السيد شعبان شحوت محمد الدهشوري
|المنوفية
|339.
|مصطفي كامل ابراهيم موسى
|البحيرة
|340.
|السيد محمد بريقي عثمان
|جنوب سيناء
|341.
|حسين صلاح أحمد الحسينى
|الدقهلية
|342.
|عصام محمد السيد أحمد عبد العال
|الشرقية
|343.
|أحمد محمود إبراهيم محمد
|الأقصر
|344.
|إبراهيم سيد إبراهيم محمد
|بني سويف
|345.
|محمد علي جاد سليمان
|بني سويف
|346.
|بدر عبد التواب بدر عباس
|الجيزة
|347.
|نصر رمضان علي حسين الكيلاني
|الجيزة
|348.
|محمود سعد الشحات محمد
|الدقهلية
|349.
|جمال عبد الناصر على رفاعي مسلم
|سوهاج
|350.
|عبد الحميد محمد عبد الحميد عبد العزيز
|سوهاج
|351.
|أحمد علي محمد فتح الباب
|الفيوم
|352.
|أحمد علي رجب إيراهيم
|البحيرة
|353.
|محمود محمد علي إسماعيل
|البحر الأحمر
|354.
|محمود سامي عبد العزيز
|القليوبية
|355.
|صابر إسماعيل قطب عزاز
|البحيرة
|356.
|محمد مصطفى محمد حسن على
|بني سويف
|357.
|خالد علي أبو بكر علي
|الدقهلية
|358.
|محمد عاطف عبد الحميد عبد الفتاح
|الشرقية
|359.
|وجيه عبد المعطى عليان محمد
|القليوبية
|360.
|السعدي حامد فرج حامد
|المنيا
|361.
|أحمد على شعبان محمد عطية
|البحيرة
|362.
|أيمن توفيق هنداوي حرحش
|البحيرة
|363.
|ربيع عبد العزيز محمد حسن
|بني سويف
|364.
|أحمد عبد المنعم أحمد حسنين
|الجيزة
|365.
|بلال محمد شعبان جاد محمد
|الدقهلية
|366.
|فتحي السعيد فتحي سيد أحمد
|الدقهلية
|367.
|محمد محمد حسن قنديل
|الدقهلية
|368.
|نوح محمد السيد علي
|الدقهلية
|369.
|عبده محمد محمد الخنينى
|دمياط
|370.
|رمضان عبد الله محمد محمدين
|سوهاج
|371.
|السيد محمد عبد العال مرسي
|الشرقية
|372.
|فتحي محمد أحمد عبد العال
|الشرقية
|373.
|محمد أحمد عبد السلام على
|الشرقية
|374.
|محمد حمدي محمد محمد دهشان
|الشرقية
|375.
|راضي محمد عبد الوهاب عبيد
|الغربية
|376.
|محمد صلاح السيد خلف
|الغربية
|377.
|حماده محمد محمود عبد الحميد
|الفيوم
|378.
|السيد محمد ابو سيف قطب
|الفيوم
|379.
|هاني فتحي عبد المنعم سيد أحمد
|القليوبية
|380.
|حسين على محمود طه
|قنا
|381.
|أحمد عبد الله محمد عثمان النجار
|كفر الشيخ
|382.
|متولي محمد متولي سالم
|كفر الشيخ
|383.
|وليد لطفي عبد المحسن مدكور
|المنوفية
|384.
|مصطفي سعد شاكر علي
|المنيا
|385.
|حسن صابر حسن علي رمضان
|البحيرة
|386.
|علاء جمعة عبد الفتاح قطب
|بني سويف
|387.
|عمرو عبد اللطيف إبراهيم محمد ماضي
|دمياط
|388.
|يسري توفيق سيد علي
|الوادي الجديد
|389.
|عبد الرحمن سمير عبد المنعم شاهين
|الاسكندرية
|390.
|محمد طه محمد إبراهيم
|بني سويف
|391.
|أحمد محمود عبده السيد
|الدقهلية
|392.
|محمد محمد ابو زيد سلامه
|الغربية
|393.
|علاء عباس توفيق حسن
|أسيوط
|394.
|محمد عبد الله عبد الوكيل حفناوى
|الجيزة
|395.
|أحمد مصطفي علي إبراهيم
|سوهاج
|396.
|سعيد السيد أحمد أحمد سعد
|المنوفية
|397.
|إبراهيم رجب إبراهيم حميد
|البحيرة
|398.
|ضياء الدين سعيد محمد عفيفي البربري
|القليوبية
|399.
|عبد الستار منصور بشير منصور الديب
|البحيرة
|400.
|إسلام عبد الحافظ على أحمد زهره
|المنوفية
|401.
|طه سيد إسماعيل حسن
|بني سويف
|402.
|مصطفى محمد علاء الدين محمد سيد أحمد
|الدقهلية
|403.
|مبروك محمد فتحي محمد خضر
|البحيرة
|404.
|السيد محمود محمد حسين
|الاسماعيلية
|405.
|محمد رمضان عبد السلام جادالله
|القليوبية
|406.
|سامي عبد الرحمن محمد عامر
|كفر الشيخ
|407.
|مصطفى محمود محمد بليدي
|الفيوم
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