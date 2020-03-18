الأوقاف تعلن اختبار 404 متقدمين للعمل مقيم شعائر.. وتحدد الموعد لاحقا

أعلنت وزارة الأوقاف، اعتزامها اختبار 404 متقدمين للعمل مقيم شعائر، مع تحدد الموعد لاحقا، معلنة أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوى للخطباء المكافأة الراغبين فى إقامة الشعائر والعمل بالمدارس القرآنية، حيث ستحدد موعد الاختبار الشفوى للمتسابقين.

يشار إلى حزمة القرارات الاحترازية التى أطلقتها "الأوقاف" فى مواجهة فيروس كورونا، خلال الساعات الماضية، ومنها حظر "تقبيل اليد" بين المشايخ، والتأكيد على وقف تقبيل يد الوالدين مؤقتا، ومنع السلام باليد بين موظفى الوزارة، وغلق جميع الأضرحة والمزارات طوال فترة تعليق الدراسة، وتأجيل جميع الاختبارات والدورات والمسابقات، وتأجيل الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية وإطلاق التدريب عن بعد، والغاءالاحتفالات بالإسراء والمعراج بسبب كورونا وتكتفى بخطبة الجمعة، بسبب كورونا.



وشملت إجراءات وزارة الأوقاف، اطلاق حملة لتطهير وتعقيم المساجد ضد فيروس كورونا، برش السجاد وغسله، وتطهير دورات المياه، ومكان الوضوء، حيث تتلقى غرفة عمليات الوزارة، لدى الانعقاد الدائم، فى مقرها بمسجد صلاح الدين بالمنيل تبليغات تنفيذ المهام الموكلة بالصور للتيقن من جدية الحملات كل فى منطقته.