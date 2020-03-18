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رجائى عطية: "سامح عاشور استعان بى.. ولم انتمى لأى حزب

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:26 م
رجائى عطية: "سامح عاشور استعان بى.. ولم انتمى لأى حزب رجائى عطية
كتب محسن البديوى

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قال رجائى عطية نقيب المحامين، إن بابه مفتوح لكل من يتقبل التعاون معه كنقيب، لأن المصلحة العامة هدفه الأكبر، مضيفًا: " كنت أتمنى أن يتخذ سامح عاشور هذا الموقف.. ولكن أملى فيه ضعيف".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "on e"، إن النقيب السابق، سامح عاشور تجاوز في كثير من المواقف، مضيفًا: "لما قضى بحبسه عامين من محكمة الجنح، استعان بى، بطلب صريح، وكتبت مذكرة للدفاع عنه، وليس تبني لآرائه ولأننى لا أقبل أن يحبس نقيب المحامين وقضى له بالبراءة".

وواصل:"الانتخابات لها مقتضيات ومنافسه.. لكن ليس افتراء على الآخر.. ومن جانبه حدث افتراء عليا في مسائل يعلم سامح عاشور أنها غير صحيحة.. فانا ابن مصر لم انتمى لأى حزب سواء الإخوان أو الحزب الوطنى.. الحزب الوطنى مش حزب إسرائيلى.. لكننى لم أنتمى إليه".

وكانت أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين عن فوز رجائى عطية بمنصب نقيب المحامين بـ35665 صوتا بينما حصل النقيب السابق سامح عاشور على 26005 أصوات.

يذكر أنه كان يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أكدت من قبل أن النيابة الإدارية  تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مضيفة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين، وإجراء الانتخابات.

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