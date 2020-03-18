إغلاق شارع ربيع الجيزى جزئيا لمدة 3 أيام لنقل مرافق متعارضة مع مترو الهرم

كتب عبد الرحمن سيد

أعلنت إدارة المرور، بالتنسيق مع محافظة الجيزة، إغلاق شارع ربيع الجيزى بشكل جزئى لنقل مرافق، فى إطار تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع المشروع القومى لمترو الأنفاق " الخط الرابع "، وتستغرق الأعمال 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة، شارع ربيع الجيزى وتقاطعه مع شارع نور المصطفى جزئياً فى الإتجاهين لمدة 3 أيام تبدأ من يوم الجمعة المقبل وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 22 مارس الجارى ،على أن يكون العمل من الساعة 12 صباحاً وحتى 5 صباحاً طوال فترة الأعمال.

وتنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع مختلف الجهات المعنية بوضع اللوحات الإرشادية، ونشر اللجان المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط مناطق العمل.

وعززت، الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء ، تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.