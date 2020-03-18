رسالة من السيسى لرئيس جنوب أفريقيا بشأن تطورات سد النهضة يسلمها شكرى

ا ش ا - أحمد جمعة

سلم وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى رئيس جنوب أفريقيا ⁧‫سيريل رامافوزا‬⁩ بخصوص تطورات ملف سد النهضة.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية:"في ثاني محطات جولته الأفريقية ، يلتقي الوزير ⁧‫سامح شكري‬⁩ الآن بالرئيس الجنوب أفريقي ⁧‫سيريل رامافوزا ‬⁩لتسليم رسالة السيد رئيس الجمهورية بخصوص تطورات ملف سد النهضة، وكذا التطرُّق لعدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية".

وكان شكري قد وصل مساء أمس إلى جنوب أفريقيا قادما من بوروندي في إطار جولة أفريقية تشمل كذلك كلا من تنزانيا ورواندا والكونجو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر.

ويقوم شكري خلال الجولة بتسليم رسائل من الرئيس السيسي إلى قادة تلك الدول الأفريقية الشقيقة.

كما سلم ‫وزير الخارجية سامح شكرى، امس الثلاثاء، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى الى رئيس بوروندى بييرنيكرونزيزا تتعلق بتطورات ملف سد النهضة، وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" - "سامح شكري‬ يلتقى رئيس بوروندى بيير ‫نيكرونزيزا ويسلمه رسالة السيد رئيس الجمهورية حول تطورات ملف سد النهضة، ويتباحثان حول علاقات التعاون الثنائية بين مصر وبوروندى".

وكان شكرى، قد وصل فى وقت سابق اليوم إلى العاصمة البوروندية، فى مستهل جولة افريقية، حيث كان فى استقباله وزير الخارجية ‫البوروندى إزيكيال نيبيجيرا‬.

وتشمل جولة وزير الخارجية كذلك، كلا من جنوب أفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونجو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر.

ويقوم شكرى خلال الجولة بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قادة تلك الدول الأفريقية الشقيقة.