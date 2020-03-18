اليوم السابع
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وزير الصحة التونسى: وفاة امرأة كانت تحت العزل الصحى بعد وصولها من تركيا

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:11 م
وزير الصحة التونسى: وفاة امرأة كانت تحت العزل الصحى بعد وصولها من تركيا كورونا
إبراهيم سعيد

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أعلن وزير الصحة التونسى الدكتور عبد اللطيف المكي، فى خبر عاجل، مساء اليوم، وفاة امرأة كانت تحت العزل الصحى بعد وصولها من تركيا.

وفى سياق آخر كشف وزير الصحة التونسى الدكتور عبد اللطيف المكي، عن اتجاه السلطات فى البلاد إلى فرض الحظر الصحى الإجبارى على من لا يمتثل للحظر الصحى الذاتى من مصابى فيروس كورونا الجديد للحد من انتشار هذا الوباء، وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، أنه بصدد تسلم مركز للحجر الصحى الإجبارى من وزارة الشؤون الاجتماعية فى تونس العاصمة، سيتم تخصيصه لفرض الحظر الإجبارى على المصابين بالفيروس للحد من نقل وانتشار العدوى.
 
وأشار المكى، إلى أن العديد من الوزارات وضعت مقرات لها فى العديد من الولايات على ذمة وزارة الصحة لتخصيصها لفرض الحظر الإجبارى فى حال الحاجة إلى ذلك.
 
قال وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكى، إن 5957 شخصا يخضعون للحجر الصحى الذاتى فى البلاد منذ الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد مطلع شهر مارس الجارى، وأوضح الوزير  فى مؤتمر صحفى بمقر الوزراة، اليوم الثلاثاء، أن 2698 شخصا ممن خضعوا للحجر الصحى الذاتي، أتموا فترة الحجر فى حين ما زال 3259 شخصا يواصلون الحجر الصحي.
 
وكان وزير الصحة التونسى الدكتور عبد اللطيف المكى، قد أعلن أمس الثلاثاء، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد صدور نتائج 67 تحليلًا مخبريًا لأشخاص مشتبه فى إصابتهم وأسفرت عن 4 نتائج إيجابية، وأوضح المكى أن العدد الإجمالى للمصابين بهذا الفيروس فى تونس أصبح 24 حالة مؤكدة، منها 14 حالة قادمة من الخارج، و10 حالات محلية.
 

 


تونس

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كورونا

الحظر الصحى

الصحه التونسيه

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