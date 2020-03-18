اليوم السابع
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الأوقاف تخصص الخميس والجمعة لتعقيم 120 ألف مسجد والسبت للمبانى التابعة

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:39 م
الأوقاف تخصص الخميس والجمعة لتعقيم 120 ألف مسجد والسبت للمبانى التابعة تعقيم مساجد
كتب - إسماعيل رفعت

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كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جميع قيادات الأوقاف ومديرى المديريات وجميع العاملين بالأوقاف بتكثيف حملات النظافة وتعقيم المساجد يومى الخميس والجمعة على مستوى الجمهورية.
 
وشدد الوزير، فى بيان منذ قليل، على أن تشمل أعمال النظافة يومى الجمعة والسبت جميع مقار الوزارة والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية، إضافة إلى دورية النظافة اليومية.
 
كما بدأت حملة من وزارة الأوقاف مواجهة عدوى كورونا، بمواصلة رش المصليات وغسل السجات وتعقيم دورات المياه، ​على امتداد ​مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية ​لتنظيف وتعقيم المساجد، ​من جانبه ​كلف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، رؤساء القطاعات ​ومديرى المديريات بالمتابعة الميدانية المستمرة،​ لإبلاغ​ غرفة عمليات الوزارة​.
 
وأكدت وزارة الأوقاف على جواز الأخذ بالرخصة فى الظروف الراهنة فى عدم حضور الجمع أو الجماعات بالمساجد، مؤكدة أولوية الرخصة للمرضى وكبار السن، ومن أراد الحرص على الجماعة من هؤلاء فلا حرج أن يصلى جماعة بأهله فى منزله.
 
وقالت الأوقاف: "مساجدنا ما زالت مفتوحة أمام ضيوف الرحمن، ونسأل الله (عز وجل) أن يجعلها مفتوحة أبدًا لذكره سبحانه وتعالى، واستكملت الأوقاف: يستحب لمن أراد الذهاب إلى المسجد أن يصطحب مصلاه الخاص ما أمكن، وأن يتوضأ فى بيته قبل الذهاب إلى المسجد، وأن يلتزم عدم المصافحة والاكتفاء بإلقاء السلام".
 
وأوضحت الأوقاف، أن هذا الرأى جاء بناء على ما صدر من بيانات متتابعة لعدد من الهيئات العلمية والفقهية وفى مقدمتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من جواز الأخذ بالرخصة فى الظروف الراهنة فى عدم حضور الجمع أو الجماعات بالمساجد.
 
 
 

وزاره الاوقاف

عدوى كورونا

تطهير المساجد

كورونا

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