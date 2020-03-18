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الجفرى: الحملة المُغرضة لتشويه تعامل مصر مع كورونا شاهد على قذارة أعدائها

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:04 م
الجفرى: الحملة المُغرضة لتشويه تعامل مصر مع كورونا شاهد على قذارة أعدائها الجبيب على الجفرى
كتب هيثم سلامة

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قال الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفرى، إن الحملة المغرضة لتعامل مصر مع انتشار فيروس كورونا، من خلال نشر الشائعات والأكاذيب المُسيِّسة لكارثة إنسانية، شاهد جديد يضاف إلى عشرات الشواهد على مدى قذارة أعداء هذا البلد العظيم.

وكتب الداعية الإسلامي الحبيب على الجفرى، عبر حسابه بموقع تويتر: "الحملة المغرضة لتشويه تعامل مصر مع جائحة كورونا عبر نشر الشائعات والأكاذيب المُسيِّسة لكارثة إنسانية، على الرغم من ثناء منظمة الصحة العالمية، ما هى إلا شاهد جديد يُضاف إلى عشرات الشواهد على مدى قذارة أعداء هذا البلد العظيم وعِوزهم إلى المبادئ والأخلاق الدينية والإنسانية".

على الجفرى
على الجفرى

يشار أن القوات المسلحة واصلت مهامها فى معاونة أجهزة الدولة بشأن تنفيذ الخطة الوقائية لمجابهة خطر فيروس " كورونا " المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى، حيث قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتكليف إداراتها التخصصية لدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لجامعة القاهرة وما تحتويه من منشآت وقاعات ومدرجات ومعامل دراسية بما يحقق ضمان سلامة وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من احتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية، وذلك ضمن مخطط لإجراء عمليات التطهير الوقائى لعدد من الجامعات المصرية والمنشآت التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين .

من جانب آخر، نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث العسكرى صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء القوات المسلحة فى الانتشار فى محافظات الجمهورية لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث العسكرى والتأكيد على كافة وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الإجتماعى عدم ترويج الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء أى ادعاءات مغرضة وأن المتحدث العسكرى هو المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.. مع مواصلة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى.


كورونا

الحبيب على الجفرى

على الجفرى

فيروس كورونا

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