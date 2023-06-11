اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم يوجه رسائل مهمة لطلاب الثانوية العامة قيل انطلاق الامتحان

الأحد، 11 يونيو 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم يوجه رسائل مهمة لطلاب الثانوية العامة قيل انطلاق الامتحان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
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