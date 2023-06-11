الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم يوجه رسائل مهمة لطلاب الثانوية العامة قيل انطلاق الامتحان الأحد، 11 يونيو 2023 12:00 ص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام 2023 شاهد أعمال ربط محور الحضارات بهضبة المقطم فى القاهرة.. صور الصحة توجه رسالة عاجلة للأطفال لمنع الإصابة بالحساسية الحشرية التعليم: 783 ألف طالب يبدأون امتحانات الثانوية العامة بعد غد الإثنين وزير التعليم يوجه رسائل مهمة لطلاب الثانوية العامة قيل انطلاق الامتحان التموين: إنشاء 7 مستودعات استراتجية يوفر 5 مليارات جنيه فاقد سنوى وزير التعليم: برنامج "هى تقود" يعمل على تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى وزير التعليم يهنئ الطالبة "منة الله" الأول بإعدادية كفر الشيخ ويوجه بدخولها stem كيف تتحول مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.. التفاصيل مصر تنفذ بنية تحتية على مستوى عالمى لربط الموانئ ومناطق الإنتاج بالتصدير.. التفاصيل التعليم: لجان امتحانات الثانوية العامة جاهزة لاستقبال الطلاب الإثنين المقبل وضع حجر الأساس لأول مخزن استراتيجى فى السويس باستثمارات 1.5 مليار جنيه وزير التموين: إنشاء المخازن الاستراتيجية للسلع وفق أحدث التكنولوجيا العالمية ارتفاع توريد القمح المحلى لـ3.4 مليون طن حتى الآن السكة الحديد تشغل قطارات إضافية لعيد الأضحى بدءا من 22 يونيو الأعلى للجامعات يناقش أساليب تصنيع لوحات المرور بخامات محلية للحد من الاستيراد 5 محظورات هامة لطلاب الثانوية.. عدم الاعتداد بالإجابة فى كراسة الأسئلة الأبرز التعليم توصى بتوفير الهدوء بلجان امتحانات الثانوية العامة وحسن معاملة الطلاب الأرصاد: طقس غد حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33 درجة التموين: احتياطي القمح يكفى أكثر من 5.9 شهر واستمرار التوريد حتى آخر أغسطس وزير التموين: تنويع مناشئ استيراد اللحوم لتأمين احتياجات المواطنين مياه الشرب بالجيزة تنفى انقطاع الخدمة عن بعض المناطق بالمحافظة الرى تشن حملة لإزالة آبار المياه الجوفية المخالفة بغرب الدلتا مرصد الأزهر: 30 عملية إرهابية بأفريقيا في مايو خلفت 258 ضحية رضا حجازى يتفقد مشروعات طالبات المدارس الفنية المشاركات ببرنامج هى تقود.. صور وزيرة التضامن تودع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من مطار القاهرة الدولي.. صور التموين الغذاء اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.1 مليون طن خلال 5 أشهر السبت، 10 يونيو 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. التعليم: امتحانات الثانوية العامة تبدأ 9 صباحًا بالمدارس الجمعة، 09 يونيو 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من استخدام المضاد الحيوى لعلاج نزلات البرد الخميس، 08 يونيو 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. "الأوقاف" تعلن فتح باب التقدم لخطباء مكافأة جدد الأربعاء، 07 يونيو 2023 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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