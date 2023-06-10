شاهد أعمال ربط محور الحضارات بهضبة المقطم فى القاهرة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ أجهزة الدولة محور لربط هضبة المقطم بمحور الحضارات بمنطقة الفسطاط المار بالقرب من بحيرة عين الصيرة ومتحف الحضارة المصرية، بمنطقة مصر القديمة والخليفة، وذلك لنقل الحركة المرورية من محاور كورنيش النيل وصلاح سالم الأوتوستراد وشارع الفسطاط ومحور الحضارات إلى المقطم مباشرة مما يسهل الوصول لكورنيش المقطم.

وتقوم الدولة بإنشاء محاور لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية شملت محور سميرة موسى وحسب الله الكفراوى والأعمال الجارية بمحور ياسر رزق الذى تنفذه الدولة بطول 7 كم و يربط منطقة وسط المدينة وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم كما يصل بين محوري المشير والحضارات في الفسطاط حتى كورنيش النيل كما يربط المنطقة بالدائرى والأوتوستراد.

ويبدأ محور ياسر رزق من نقطة تقاطعه مع محور سميرة موسى وينتهى بشارع صلاح سالم والأوتوستراد بشكل يساعد على سهولة وسرعة الحركة المرورية للمواطنين بمختلف أحياء القاهرة.

كما تنفذ هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، اعمال توسعة لشارع الفسطاط بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة، ضمن خطة تطوير المحاور وتوسعتها، حيث يتم هدم سور قرية الفواخير لتوسعة الطريق وانشاء سور بديل للسور الحالى بنفس الشكل.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه الأعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة والتى ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.