مصر تنفذ بنية تحتية على مستوى عالمى لربط الموانئ ومناطق الإنتاج بالتصدير.. التفاصيل

وضعت مصر مخطط متوسط المدى من 2024 حتى 2030 للتوسع وجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مارس 2023 بعرض تقرير ودراسة عن إمكانية تخطي إيرادات تجارة الترانزيت لإيرادات السياحة في ظل العديد من التقارير الإعلامية نتيجة نجاح خطة تأهيل الموانئ المصرية تم إعادة تخطيط الخطة المرنة لوزارة النقل للتوسع في تدويل قطاع الخدمات اللوجستية المصري للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية بالاعتماد على تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر وإعادة التصدير.

وارتكزت تلك المرحلة على تنفيذ البنية التحتية المتطورة على مستوى عالمى والتى يتم تصميمها وهندستها بالكامل وتشغيلها وإدارتها ضمن شراكات إستراتيجية طويلة المدي مع الشركات والمشغلين العالميين والتي تقوم بضخ مليارات الدولارات داخل النظام اللوجيستي السابق تأهيله ضمن خطة 2024 وذلك بإنشاء المحطات العالمية التي ستسمح بتدويل النظام اللوجيستي المصري والاندماج المستدام في سلسلة الإمداد العالمية وذلك عن طريق توجيه تلك الاستثمارات المصرية والأجنبية لخلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني - الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.

ومـن أهـم تلك الممرات (محـور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي الـدولي المتكامل) والذي يمتد من ميناء العين السخنة علي البحر الأحمر – مرورا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطة به -والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان – ثـم مرورا بالقاهرة المركز الـحـضـري الأضخم في الشرق الأوسط – ثم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطين بها وصولا لميناء الإسكندرية الكبير ومنها أيضا الممر اللوجيستي العريش / طابا والذي يبدأ من ميناء العريش علي البحر المتوسط وحتي ميناء طابا علي خليج العقبة مروراً بمناطق الصناعات الثقيلة في سيناء والممر اللوجيستي طنطا / المنصورة / دمياط وممر القاهرة / الإسكندرية اللوجستي بدءاً من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل مروراً بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف وحتي ميناء الإسكندرية والممر اللوجيستي جرجوب / السلوم الذي يبدأ من ميناء جرجوب البحري ويصل إلي ميناء السلوم البري مروراً بالمنطقة اللوجستية شرق ميناء السلوم.

وبانتهاء تلك المرحلة سيتم إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65كم بأعماق تتراوح من (15-18) متر وأهمها موانئ برنيس / سفاجا/ السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / ابو قير / الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية الى 100 كم بالإضافة إلى إنشـاء حواجز أمــواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليـون طـن سنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة .