اليوم السابع
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رضا حجازى يتفقد مشروعات طالبات المدارس الفنية المشاركات ببرنامج هى تقود.. صور

السبت، 10 يونيو 2023 04:05 م
رضا حجازى يتفقد مشروعات طالبات المدارس الفنية المشاركات ببرنامج هى تقود.. صور رضا حجازى يتفقد مشروعات طالبات المدارس الفنية المشاركات ببرنامج هى تقود
كتب محمود طه حسين

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تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشروعات طالبات التعليم الفنى خلال الحفل الختامي لبرنامج هى تقود للدفعة الثالثة والذى تنظمه مؤسسة شباب القادة، حيث تنوعت مشروعات الطالبات ومنتجاتهن، كما رافق الوزير خلال جولته النائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وعدد من قيادات الوزارة.
 
وجاءت من بين المدارس المشاركة فى الحفل مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية والمدرسة الفنية الثانوية الصناعية بنات بمحافظة بنى سويف والإسماعيلية الثانوية الكهربائية للبنات وعدد من المدارس الأخرى، حيث أشاد الوزير بمشروعات الطالبات المميزة، مؤكداً أن التعليم الفنى هو قاطرة التنمية، وهناك دور لمدارس التعليم الفني بمختلف مجالاتها وتخصصاتها باعتبارها تمثل بوابة أبنائها الطلاب للمستقبل والنجاح في سوق العمل.
 
وأوضحت الوزارة أن حفل ختام برنامج "هى تقود" الذى يدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية، ويتضمن الحفل عرض مشروعات الطلاب من خلال أجنحة خاصة للعرض، كما سيتم تكريم الفرق الفائزة.
 
رضا حجازى يتفقد مشروعات طالبات المدارس الفنية المشاركات ببرنامج هى تقود (1)
 

رضا حجازى يتفقد مشروعات طالبات المدارس الفنية المشاركات ببرنامج هى تقود (2)
 

رضا حجازى يتفقد مشروعات طالبات المدارس الفنية المشاركات ببرنامج هى تقود (3)
 

رضا حجازى يتفقد مشروعات طالبات المدارس الفنية المشاركات ببرنامج هى تقود (4)
 

رضا حجازى يتفقد مشروعات طالبات المدارس الفنية المشاركات ببرنامج هى تقود (5)
 

رضا حجازى يتفقد مشروعات طالبات المدارس الفنية المشاركات ببرنامج هى تقود (6)
 

التربية والتعليم

برنامج هى تقود

مدارس التعليم الفنى

اخبار مصر



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