وزير التعليم يوجه رسائل مهمة لطلاب الثانوية العامة قيل انطلاق الامتحان

كتب محمود طه حسين

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم رسالة إلى طلاب الثانوية العامة ، قائلا ابنائي الأعزاء طلاب الصف الثالث الثانوي، أتوجه بحديثي إليكم بمشاعر الأب قبل منصبي كوزير للتربية والتعليم والتعليم الفني، وها نحن على أعتاب امتحانات الثانوية العامة أتقدم إليكم بعدد من الرسائل التي قد تمثل نقاط مضيئة في حياتكم المقبلة..فأنتم عماد الوطن وحاضره ومستقبله، اجتهدوا في العلم فهو مفتاحكم لفرص المستقبل..واعلموا أن أدوات التقييم لا تقف عند مجرد اجتياز امتحانات فهي مرحلة في رحلتكم الطويلة في الحياة التي أتمنى من الله أن يسدد فيها خطاكم لنباهي بكم الأمة ونصنع بكم حاضرا مضيئا ومستقبلا باهرا لوطننا الحبيب..ضعوا أهدافكم أمامكم..واستعينوا بالإصرار على النجاح والثقة في قدراتكم فهي أدوات نجاحكم.

وإيمانا بدوركم الهام في النهوض بمستقبل الأمة..أود أن أؤكد لكم أن الوزارة بذلت جهودا ضخمة لتوفير كافة سبل الراحة والتيسير لكم أثناء الامتحانات وضمان تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرصؤ اطمئنوا..واجتهدوا..واعلموا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسى 2022/2023 يوم الاثنين الموافق ١٢ يونيو الجاري.

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالب وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالب وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالب وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالب وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل ، بالإضافة إلى عدد 34 طالب وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

جدير بالذكر إن الطلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم الاثنين الموافق 12 يونيو الجارى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع يوم الأحد الموافق ١٨ يونيو الجاري.