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لإدارة عمليات تخزين السلع..

وزير التموين: إنشاء المخازن الاستراتيجية للسلع وفق أحدث التكنولوجيا العالمية

السبت، 10 يونيو 2023 10:36 ص
وزير التموين: إنشاء المخازن الاستراتيجية للسلع وفق أحدث التكنولوجيا العالمية الدكتور على المصليحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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أكد على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام، حيث أن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات، وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع، وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن، كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع .
 
جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية وتم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.
 
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وزير التموين

المخازن الاستراتيجية

المخازن

المستودعات الاستراتيجية

السلع الغذائية



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