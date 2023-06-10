السكة الحديد تشغل قطارات إضافية لعيد الأضحى بدءا من 22 يونيو

كتب ـ سيد الخلفاوى

وجه المهندس كامل الوزير وزير النقل، رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية برفع درجات الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، واتخاذ كل السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب وتواجد قيادات الهيئة بغرفة العمليات للإشراف ومتابعة تشغيل حركة القطارات على جميع الخطوط، بالإضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، وأكد علي تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات و أفراد الأمن الإداري لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء خلال عطلة العيد مع استمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات، والتأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية.

وأعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 2023/6/22 حتى 8 /7 / 2023 علاوة علي القطارات الحالية.

وبيان القطارات الإضافية كالاتي :



أولاً : تشغيل قطارات تالجو بين القاهرة / الأقصر والعكس: - قطار 2040 (تالجو) القاهرة / الأقصر يعمل في الفترة من 22/ 6 حتي 7 / 7 حيث يقوم الساعة 8.40 مساء من محطة القاهرة يصل الأقصر الساعة 5.10 صباحاً.

- قطار 2041 (تالجو) الاقصر/ القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6 حتي 8/ 7 حيث يقوم الساعة 8.30 صباحاً من محطة الأقصر يصل القاهرة الساعة 5.25 مساء.

ثانيا : تشغيل قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس:

- قطار 1640 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 22 / 6 حتي 7/ 7 حيث يقوم الساعة 9.50 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 10.30 صباحاً

- قطار 1641 (VIP) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من23/ 6 حتي 8/7 حيث يقوم الساعة 10.30 مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 11.15 صباحاً.

- قطار 1946 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل يوم 26 / 6 فقط حيث يقوم الساعة 5.00 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 5.15 صباحاً.

- قطار 1947 (VIP) أسوان / القاهرة يعمل يوم 1 / 7 فقط حيث يقوم الساعة 12.50 صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 3.00 مساء.



ثالثاً: تشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسوان والعكس:

- قطار 1642 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من ٦/٢٢ حتى 7/7 حيث يقوم الساعة 10.40 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة ١١,٥٠ صباحاً.

- قطار 1943 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6 حتي 8 / 7 حيث يقوم الساعة 3.00 مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة ٣,٤٠ صباحاً.

- قطار 1644 ( ثالثة مكيفة ) الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 25 / 6 فقط حيث يقوم الساعة 5.10 مساء من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 9.05 صباحاً.

قطار 1945 ( ثالثة مكيفة) أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 2/ 7 فقط حيث يقوم الساعة 9.30 مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 1.15 مساء.



رابعاً : تشغيل قطارات تهوية ديناميكية بين القاهرة / أسوان والعكس: - قطار 2202 ( تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 23/ 6 حتي 8/7 حيث يقوم الساعة 12.45 صباحاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 1.45 مساء.

- قطار 2203 ( تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6 حتي 8/7 حيث يقوم الساعة 7.35 مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 7.55صباحاً .

- قطار 2204 ( تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 22/ 6 حتي 7/7 حيث يقوم الساعة 10.20صباحاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11.05 مساء.

- قطار 2205 ( تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6 حتي 8/7 حيث يقوم الساعة 10.15صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 10.40 مساء.



خامساً: تشغيل قطارات مخاصيص للاتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش: - قطار 2242 ( تهوية ديناميكية ) للإتحاد النوعي القاهرة / أسوان يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 6.10 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 7.25 صباحاً.

- قطار 2243 ( تهوية ديناميكية ) للإتحاد النوعي أسوان / القاهرة يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.20 مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 7.15 صباحاً.

- قطار 2244 ( تهوية ديناميكية ) للأندية النوبيه الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 5.40 مساء من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10.20صباحاً.

- قطار 2245 ( تهوية ديناميكية ) للأندية النوبية أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 9.45 مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 2.05 مساء.

- قطار 2246 ( تحيا مصر ) لنادي النوبة القاهرة / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 6.30 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 7.40 صباحاً .

- قطار 2247 ( تحيا مصر ) للأندية النوبية أسوان / القاهرة يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.20 مساء من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 7.35 صباحاً.

- قطار 2248 ( تحيا مصر ) للأندية النوبية القاهرة / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 3.00 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 4,25 صباحاً .

- قطار 2249 ( تحيا مصر ) للأندية النوبية أسوان / القاهرة يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 5.40 مساء من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 7.00 صباحاً .

- قطار 2250 ( تحيا مصر ) لنادي الجعافرة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 7.50 مساء من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 1,00 مساء.

- قطار 2251 ( تحيا مصر ) لنادي الجعافرة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.30 مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 11.50 صباحاً.

- قطار 2252 ( تحيا مصر ) لنادي ابو الريش الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 12.20 مساء من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 05.00 صباحاً.

- قطار 2253 ( تحيا مصر ) لنادي ابو الريش أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 1.20 مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 6.10 صباحاً.

بالإضافة إلى إمكانية تشغيل قطارات إضافية أخرى فى حالة تزايد الطلب من الجمهور ونفاذ مقاعد القطارات المجدولة الشغالة والإضافية.