التموين: إنشاء 7 مستودعات استراتجية يوفر 5 مليارات جنيه فاقد سنوى

محمد شرقاوى

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات التخزين، هو مشروع قومي يضاهي مشروع الصوامع، وتم تنفيذه بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق كفاءة في سلاسل الإمداد.

ولفت عشماوي، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن المستودعات يقوم بإدارتها وتشغيلها وصيانتها والاستثمار فيها القطاع الخاص، ويأتي ضمن إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وإتاحة استثمارات للقطاع الخاص.

وأوضح أنه خلال سنة ونص أو سنتين، سيتم الانتهاء من إنشاء 7 مستودعات، والتي وضع حجر الأساس لأحدها اليوم، وتوجد 3 مستودعات أخرى في المرحلة الأولى من الإنشاء، والمرحلة الثانية تشمل مستودعات في محافظات وجه بحري.

وأكد أن المستودعات تمكن الدولة من متابعة أرصدة المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسيى يوميًا، ويوفر للدولة 5 مليارات جنيه سنويًا قيمة الفاقد بسبب سوء التخزين.