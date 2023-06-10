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التعليم توصى بتوفير الهدوء بلجان امتحانات الثانوية العامة وحسن معاملة الطلاب

السبت، 10 يونيو 2023 12:14 م
التعليم توصى بتوفير الهدوء بلجان امتحانات الثانوية العامة وحسن معاملة الطلاب وزارة التربية و التعليم
كتب محمود طه حسين

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أوصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بحسن معاملة طلاب الثانوية العامة داخل لجنة السير من قبل الملاحظين والمراقبين ولا فرق بين طلاب المنازل والمستجدين، موضحة أن أغلب لجان السير مراقبة بالكاميرات وسيتم أيضا تكثيف الأعضاء فى بعض اللجان التى لا يوجد بها كاميرات لرصد أى مخالفات تحدث داخل لجان السير، كما طالبت الوزارة من طلاب الثانوية العامة بضرورة الالتزام بتعليمات لجان الامتحانات وعدم الخروج على النظام الخاص بالامتحانات حتى لا يتعرض الطالب للمسئولية القانونية.

 
وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023، الأسبوع الحالى بالمواد غير المضافة للمجموع حيث يؤدى الطلاب فى اليوم الأول الاثنين 12 يونيو امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم الاستعداد بشكل كامل للامتحانات وسيتم توفير أجواء هادئة للطلاب داخل لجان السير، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لضبط سير الامتحانات.
 
 
ويؤدى الطلاب الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

التربية والتعليم

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أسئلة امتحانات الثانوية العامة

النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

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